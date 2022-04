NAU Salgados Palace reabre com programa de Páscoa para famílias

Para os mais pequenos a diversão não irá faltar no programa de Páscoa do NAU Salgados Palace, em Albufeira, sobretudo entre 15 e 17 de abril. Nesses três dias, entre as 10h00 e as 21h00, o Kids Club dinamiza atividades non-stop para que a brincadeira seja uma constante. Trabalhos manuais diversos, jogos tradicionais e petanca, pinturas faciais, hora do conto, show de répteis, balões loucos, piscina e insuflável, máscaras, espetáculo de magia, minidisco e cinema ao ar livre, são alguns dos momentos agendados.

No Dia de Páscoa as crianças contam ainda com uma atividade para criarem um postal de Páscoa e uma caça aos ovos. Para o almoço, o Kids Club irá oferecer aos mais pequenos um piquenique, para aproveitarem os jardins do resort.

NAU Salgados Palace

Entretanto, os adultos contam com uma programação também ela variada com arco e flecha, petanca, bingo, caminhadas, polo aquático, beer pong, para além de um momento de “Quiz Musical Rock”, música ao vivo e outras atividades surpresa.

O hotel sugere uma estada de seis noites de 11 a 17 de Abril, em regime de meia pensão, por um preço a partir de 190 euros por noite para dois adultos e duas crianças (até 12 anos) quarto duplo standard.

Os interessados também poderão optar por uma estada mais curta, por exemplo de três noites, entre 14 a 17 de abril. O preço já inclui o desconto de 25%, que só será válido para reservas efetuadas até ao próximo dia 19 de abril.