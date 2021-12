Estar junto à distância

Este ano, reunir toda a família durante as festas não vai ser assim tão fácil. Porém, não temos de estar sozinhos. Fazer uma videochamada ou falar um pouco ao telemóvel com alguém que não pode estar presente é uma excelente maneira de estar mais perto de quem gostamos. Existem muitos jogos divertidos que podem ser feitos à distância. Vai ser só rir!

Masterchef natalício

O Natal pode ser mais pequeno, mas as iguarias continuam iguais. Desenterre as suas receitas preferidas para uma deliciosa ceia de Natal. Não importa que seja a sua primeira vez a fazer bacalhau e acabe por queimar as batatas! Antes do ano acabar, calha sempre bem descobrir novos sabores. É tempo de testar as suas capacidades.

Aventuras no mundo das artes

Nos primeiros confinamentos, os faça-você-mesmo salvaram muita gente do aborrecimento entre quatro paredes. Agora, é uma boa altura para voltar a este hábito. Ainda não teve tempo para decorar a casa? Está na hora de montar a árvore e fazer os seus próprios ornamentos. Uma coroa natalícia até calhava mesmo bem numa porta ou junto à janela… toca a usar a imaginação!

Música, maestro!

Natal não é Natal sem aquelas músicas que nunca mais saem da cabeça. Quer seja fã de um “All I Want for Christmas is You” ou de um “Jingle Bell Rock”, basta escolher a playlist ideal e dançar ao som dos melhores êxitos natalícios. Para os mais corajosos, uma sessão de karaoke é um ótimo plano. Dê mais música ao seu Natal!

Ligar a televisão!

Apesar de ser um hábito cada vez mais obsoleto, ver televisão no Natal não deixa de ter aquele cheirinho a infância. Escolha um canal e aventure-se na sua programação natalícia! Dia 24, a RTP1 passa o circo de Natal às 21h15, enquanto a SIC se aventura no clássico “Sozinho em Casa” às 22h35. No dia seguinte, os filmes dedicados aos mais novos dominam com a SIC a passar “A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2” às 13h55 e a RTP2 a exibir “Grinch” às 16h49. Por fim, a RTP2 transmite o concerto de Gisela João às 21h30 e a TVI termina o dia com o filme “A Consoada”.