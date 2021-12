Natal no grande ecrã

Todo o país | cinema | M/6

Para celebrar o Natal, porque não dar um saltinho ao cinema? Inspirado nos livros escolares de Norman Bridwell, “Clifford, o Cão Vermelho” já chegou ao grande ecrã para fazer as delícias de miúdos e graúdos. Quando Emily Elizabeth conheceu Clifford, um cachorrinho dotado de uma incrível pelagem vermelha, sabia que estava a adotar um companheiro especial. Apenas não esperava que este crescesse até ter mais de dois metros!

Aventuras no trilho

Midões | passeio | 2.ª a dom. | M/0

O Trilho dos Gaios localiza-se junto à pequena povoação de Vale de Gaios, na freguesia de Midões. A maior parte do seu percurso desenrola-se paralelamente ao rio Cavalos, afluente do Mondego. As paisagens lindíssimas constituem uma ótima oportunidade para entrar em contacto com a natureza e fazer caminhadas.

Visita ao castelo mágico

Montemor-o-Velho | parque temático | 2 a 30 dez., 2.ª a 6.ª: 10h-18h, sáb., dom.: 10h-20h | M/0

No Castelo de Montemor-o-Velho, vive-se a magia do Natal em pleno. Um dos maiores ex-líbris da região de Coimbra recebe o Castelo Mágico, um reino festivo onde os sonhos se tornam realidade. Desde concertos a sessões de cinema, o que não faltam são opções para todos os gostos. Não se esqueça de dar dois dedos de conversa na companhia do Pai Natal!

Circo virtual

Lisboa | espetáculo | até 9 jan.: 2.ª a 6.ª.: 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, sáb., dom.: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h | M/4

Até 9 de janeiro, o Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras é a morada de um fabuloso circo de Natal. Trapezistas e palhaços passam a estar inseridos numa experiência audiovisual, totalmente em moldes virtuais. Com narrações do humorista Nuno Markl, a magia do circo inscreve-se no contemporâneo, com vários espetáculos de luzes à mistura.

Ammaia e os mistérios romanos

Marvão | passeio | 2.ª a dom. | M/0

A cidade de Ammaia dá novas cores à região de Marvão no Alentejo. Antigamente, estas ruínas ascenderam ao estatuto de mitos, desconhecendo-se a sua localização concreta. Hoje, Ammaia conquistou os portugueses enquanto uma inegável prova do legado do Império Romano. Venha conhecer este pedaço de história viva, requalificado em 2009.