O Sea Life preparou um programa recheado para as famílias este Natal. O maior aquário do Norte do país prepara-se para receber vários convidados festivos, que prometem fazer as delícias de miúdos e graúdos.

Diretamente da Lapónia, o Pai Natal veste-se de azul para encabeçar um espetáculo muito especial. Até dia 24, o velhinho de barbas brancas preferido dos mais pequenos vai a banhos, durante meia hora, no tanque oceânico do Sea Life. A partir do meio-dia, o Pai Natal mergulha entre tartarugas e tubarões para desejar boas festas de uma maneira original.

Mas este não é o único viajante até às profundezas do mar! Maria, José e o menino Jesus marcam também presença nesta aventura, sob a forma de presépio submerso. Este ano, o Natal está debaixo de água e até o principal aniversariante decidiu aparecer.

De 26 de dezembro a 2 de janeiro, é a vez das mascotes do aquário animarem as crianças. O tubarão Sharky e o pinguim Alex acompanham os mais novos por um divertido Natal azul. A dupla apenas tira férias a 1 de janeiro para celebrar a entrada no novo ano.

No meio de tantas atividades, os animais residentes continuam a ser as grandes estrelas do alinhamento. Ao longo de 31 tanques, o peixe-palhaço, o peixe-dragão, o tubarão-de-pontas-negras, os cavalos-marinhos e a família de Pinguins-de-Humboldt fazem parte das centenas de diferentes espécies marinhas que podem ser vistas ao vivo e a cores.

O que saber antes de visitar o Sea Life

Restam apenas algumas regras para aproveitar as festas em pleno. As visitas ao Sea Life realizam-se entre as 10h e as 18h, exceto nas vésperas de Natal e Ano Novo, com o espaço a encerrar às 16h. No dia 25 de dezembro, o aquário encontra-se fechado e no primeiro dia de janeiro abre apenas às 14h. O uso de máscara é obrigatório, não sendo necessário apresentar teste negativo à COVID-19.

Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente no espaço ou na bilheteira digital.