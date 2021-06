Nascida na cidade italiana de Forli - onde nove amigos abriram a primeira loja em setembro de 2017, através de uma paixão comum pela canábis e todas as suas diferentes utilizações - a CBWEED chegou a Portugal em novembro de 2020.

A marca, que abriu o primeiro espaço em Carcavelos em plena pandemia, inaugurou recentemente a sua quinta loja no THE HOOD, um espaço artístico localizado na Praça Central do UBBO.

Com uma ampla gama de produtos à base de canábis, todos os produtos CBWEED são orgânicos, biológicos, sem fertilizantes químicos, não testados em animais e sem petrolatos (no caso dos cosméticos).

A Canábis é uma espécie originária da Ásia Central e Meridional, sendo cultivada pelos asiáticos há 6.000 anos. A longa experiência e o conhecimento adquirido permitiu à CBWEED desenvolver um vasto portfólio de produtos, desde inflorescências, óleos, cosméticos, produtos alimentares assim como produtos para cães e gatos.

Atualmente a marca já conta com três espaços em Lisboa: no Cais do Sodré (Rua de São Paulo), no Saldanha (na Avenida Miguel Bombarda) e na Amadora (na Praça Central do UBBO).

