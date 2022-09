Às sextas-feiras, a grande aposta do IDB Rooftop recai na experiência musical ao vivo, com a presença de um DJ set, entre as 18h30 e as 21h30, proporcionando a todos os visitantes a possibilidade de, após uma semana de trabalho, iniciarem o seu fim de semana ao som dos melhores hits musicais e da oferta gastronómica assinada pelo chef de cozinha brasileiro Dedé.

Aos sábados à tarde, o IDB Rooftop irá disponibilizar a todos os amantes de patins e skate aulas para crianças e adultos, que ocorrerão de forma alternada, e cuja inscrição prévia deve ser feita no Instagram do IDB Lisbon - Innovation & Design Building Lisbon (@idb.lisbon). Durante a realização das aulas, todos os acompanhantes poderão usufruir das restantes valências asseguradas pelo espaço (restauração, oferta cultural e artística e vista única por toda a zona oriental da cidade).

Aos domingos, a ida ao IDB Rooftop será destacada pelo brunch que o chef Dedé irá preparar para todos os visitantes, onde o menu será composto por várias sugestões gastronómicas internacionais, versáteis e práticas, entre as quais se destacam as conhecidas panquecas japonesas okonomiyaki, entre outros pratos do menu do chef, nomeadamente a Dede’s bowl, babka de canela, entre outros.

Em funcionamento de quinta a domingo, o novo terraço, com mais de 3.000 m2, é reflexo do conceito que a Jamestown tem vindo a desenvolver, nos últimos anos, nos edifícios de escritórios que tem adquirido e remodelado.

Em termos de atividades desportivas, os amantes de skate e patins encontram no IDB Rooftop rampas e obstáculos pintados pelo coletivo de artistas Crack Kids. Estas rampas são as primeiras a existir num rooftop, o que permite aos seus adeptos, tanto adultos como crianças, ter uma experiência diferente. Para quem gosta de correr, será possível fazê-lo também a partir de uma pista específica para este efeito, que será partilhada com quem quiser andar de skate e de patins.

No que toca à oferta artística, o IDB Rooftop expõe ao público uma parede, com cerca de 40 metros de comprimento, cuja criatividade foi desenvolvida pelo duo de artistas Los Pepes, que decidiram integrar várias ilustrações para contar a história da cidade de Lisboa. O terraço panorâmico do IDB Lisbon inclui ainda uma instalação de letreiros luminosos – “Estabelecimentos - Exposição de Letreiros Comerciais, século XX” – da autoria do Letreiro Galeria, sendo esta a primeira do género a ser realizada em espaço exterior.

Já no interior do edifício, os mais curiosos poderão visitar a exposição “O mundo vai continuar a não ser como era! - 100 anos de design gráfico na Coleção Carlos Rocha”, organizada em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e o MUDE - Museu do Design e da Moda, e que conta com uma seleção de obras de cartaz publicitário, de branding e packaging de produtos desde 1930 até ao início do século XXI.