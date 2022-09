As DJ live sessions e rodas de samba do Mama Shelter Lisboa regressam em setembro com uma nova força. Este mês, cada dia passará a contar com dois artistas simultâneos – um no terraço, um no restaurante.

Adicionalmente, a partir de 14 de setembro, todos os dias passarão a ser de festa no Mama Shelter Lisboa. A música, que habitualmente vai de quarta a quinta-feira, passará a ser diária, com a atuação de dois artistas nos espaços da unidade lisboeta.

No terraço, a animação vai das 19h00 até às 23h00. No restaurante, a festa acontece a partir das 21h30 à prossegue até à 1h30, sempre numa atmosfera que promete ser “incomparável”.

Em setembro, o terraço do Mama Shelter Lisboa continua a estar aberto todos os dias, das 17h00 às 23h00.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

“O entretenimento é parte central no espírito do Mama Shelter Lisboa. O conceito de lifestyle da unidade baseia-se numa abordagem descontraída, animada e sexy, que convida os visitantes – estejam alojados no hotel ou não – a pousar os talheres, levar os cocktails para a pista de dança e desfrutar de uma noite sem par na cidade de Lisboa”, lemos na nota de imprensa que apresenta as noites festivas de setembro.