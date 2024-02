O hotel do grupo grego Domes, considerado “Marca de Resort Líder Mundial 2023” pelos World Travel Awards, antecipa o Carnaval e, no dia 9 de fevereiro, dá início à época mais divertida do ano com atividades especiais para as crianças, no Kiepos Kids Club.

Os pequenos artistas terão oportunidade de fazer as suas máscaras de Carnaval, com momentos musicais e jogos de dança. Podem, ainda, explorar o artesanato local, fazer lembranças recicladas e caça ao tesouro. Com um programa bastante diversificado, os hóspedes mais novos terminam a semana com uma festa e desfile de Carnaval e com pinturas faciais para completar os disfarces.

Inserido no conceito único do Clube KiEPOS, este espaço dedicado às crianças visa desenvolver programas pedagógicos e criativos, de forma a proporcionar memórias divertidas e umas férias únicas aos mais pequenos, lê-se em comunicado.

No sábado, dia 10, a sugestão passa por jantar num dos restaurantes do hotel. Enquanto no buffet Gustatio se destaca a cozinha de conforto portuguesa com um toque mediterrânico, no restaurante Topos, o Chef Vítor Moreira aposta numa carta que combina o marisco e a cozinha grega com a gastronomia local.

A partir das 20h00, o bar Raw, ganha vida com um espetáculo de música, ao som de uma banda.

Desfile de Carnaval de Loulé

Na terça-feira, dia 13, aproveite a estadia para assistir a uma das mais emblemáticas festas de Carnaval do país até porque o hotel vai disponibilizar transporte gratuito para o desfile na cidade de Loulé, que decorre entre as 14h00 e as 18h00.

De regresso ao Resort, a festa continuará com samba e animação, com o DJ do hotel, no Raw, a partir das 20h00.

Localizado junto à praia da Falésia, este hotel de luxo tem 192 quartos e suítes. De inspiração mediterrânica, segue a linha dos Domes Resort, nas ilhas gregas.