Para celebrar o Dia Internacional da Família, o Museu da Farmácia vai realizar, no dia 15 de maio, às 16h30, uma caça ao tesouro, que pretende desafiar toda a família a encontrar um tesouro científico que se encontra perdido no museu.

Para chegarem a este tesouro, os participantes terão de trabalhar em equipa e resolver diversas provas através de experiências científicas. À medida que forem solucionando as provas, cada equipa receberá as pistas necessárias para chegar ao tesouro.

A atividade realiza-se em simultâneo no Museu da Farmácia de Lisboa e do Porto, tem a duração de uma hora e um valor de seis euros por participante. As equipas devem ser constituídas, no mínimo, por um adulto e uma criança.

Há vida à noite nos museus

O Museu da Farmácia, em Lisboa e no Porto, vai também promover uma visita guiada noturna no âmbito das comemorações da Noite Europeia do Museus.

A visita convida o público a descobrir a coleção do museu e, através dela, a história e evolução do setor da farmácia a nível nacional e mundial ao longo dos últimos 5000 anos. Com início às 21h, tem a duração de 60 minutos, um custo de seis euros por participante e um limite máximo de 10 de pessoas por turno.

Para inscrição em ambas as atividades, será necessária uma pré-inscrição através de envio de e-mail para museudafarmacia@anf.pt

Museu de referência

O Museu da Farmácia é uma referência museológica no campo da saúde, um espaço único que abarca um conjunto de temas relacionados com história, saúde e investigação.

A par desta componente, o Museu da Farmácia apresenta peças tão distantes no tempo como no espaço.

Desde o Antigo Egipto às Farmácias Portáteis da NASA, muitos são os objetos e testemunhos que podem ser conhecidos ao longo da vista ao museu.

No dia 15 de maio, o Museu da Farmácia, em Lisboa e no Porto, encerra às 22h30.