Festival Kids on no dia de todas as crianças

Online | 30, 31 Mai.: 10h-13h

O Festival Kids On, o primeiro festival infantil online que decorreu durante o estado de emergência e alcançou 16.000 pessoas, está de volta para uma edição especial do Dia Da Criança. Teatro para bebés, princesas e super-heróis, cozinha divertida, magia, fadas encantadas que nos ensinam a falar com as mãos e… o Mickey e a Minnie!

Operação Nariz Vermelho propõe dia animado

Online | 31 Mai.: 10h-22.30h

A Operação Nariz Vermelho (ONV) e os Doutores Palhaços vão entrar em ação e garantir que o Dia da Criança seja recheado de animação com uma emissão especial no seu canal no YouTube e IGTV, a TV ONV. A festa está marcada para o dia 31 de maio, para que toda a família possa estar em casa a assistir.

Que tal uma visita ao Sea Life Porto?

Porto | 1 jun.: 11h-19h

As portas do Sea Life Porto vão voltar a abrir, no dia 1 de junho há uma grande novidade: o lançamento de uma visita 360º online, completamente gratuita. Para quem ainda não pode ou pretende sair de casa, terá a oportunidade de conhecer as mais de 3.000 espécies e diversos detalhes sobre as fascinantes criaturas marinhas que ali habitam.

“SubLinhar" a importância do Dia da Criança

Online | 1 jun.: 16h

De forma a comemorar o Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, o Teatro Municipal do Porto transmite, na página de Facebook, o espetáculo “SubLinhar”, de Marta Cerqueira, às 16h, para ver em família. O espetáculo estará disponível até às 23.59h do dia 1 de junho.

1 de junho: há duas datas para comemorar

Online | 1 jun.

O Dia da Criança e o Dia do Leite assinalam-se na mesma data, a 1 de junho, o que convida, literalmente, a um copo cheio de comemorações! Como o saber não ocupa lugar, comemore estas duas efemérides enquanto brinca, aprende e, claro, passa bons momentos em família.

Parabéns pequeno LU.CA!

Online | 1 jun.

O Dia Mundial da Criança, é também o dia de aniversário do LU.CA – Teatro Luís de Camões. Estar ainda de portas fechadas não é razão para não festejar o Dia Mundial da Criança e os dois anos de LU.CA. Logo na manhã de dia 1, antes da telescola começar, o LU.CA lança uma Playlist para dançar de manhã até à noite.

Ciência para celebrar

Online | 1 jun.

O Clube Top Science decidiu presentear todos os mini cientistas, no dia 1 de junho, Dia da Criança, com uma sessão online interativa, em direto, totalmete gratuita. No dia 1 de junho, vai organizar uma sessão especial com uma duração de cerca de 40 minutos.

Teia 19 cria salinha de espetáculos para crianças

Online | 1 jun.

A Teia 19 criou um palco online para os muitos artistas que viram os seus eventos cancelados. A partir de 1 de junho, o projeto abre espaço a uma grande novidade: uma salinha para crianças, com a curadoria da Estrelas & Ouriços. Filminhos e contos encenados fazem uma estreia em grande. Nem pense em perder: reserve lugar na primeira fila!

Há novas crias no Zoo!

1, 5, 8 Jun., 2ª a Dom.: 10h-20h

O Dia Mundial da Criança, do Ambiente e dos Oceanos, são as três efemérides que marcam o início do mês de junho e para as quais o Jardim Zoológico propõe uma agenda repleta de conhecimento e animação.

É dia de festa no Pavilhão do Conhecimento

Lisboa | 1 jun.: 10h-18h

No Dia Mundial da Criança há motivos para festejar a dobrar: a reabertura do Pavilhão do Conhecimento e a data que, um pouco por todo o mundo, é dedicada às crianças. Há surpresas e desafios com muita ciência.

CCB torna-se cidade digital

Online | jun.

O CCB apresenta novos formatos para um novo mundo que comemora o mês da criança. Em junho, o CCB apresenta um programa dedicado aos mais pequenos. Em casa ou fora dela, a animação em segurança é o lema deste mês tão colorido e divertido.

Vamos ao circo?

Online | 1 jun.: 16h

No Dia Mundial da Criança esteja ligado aos canais digitais do Município de Palmela, assista a um espetáculo de Circo e deixe a magia acontecer! O convite está lançado e, para concretizar este momento tão especial, a Câmara Municipal conta com a participação das companhias do Circo Dallas e do Circo Chen, residentes há várias décadas no concelho de Palmela.

D. Maria II com programas para todos

Online | 1 jun.

No dia 1 de junho, a partir das 11h, assista com os mais novos a várias atividades e espetáculos dedicados aos miúdos, numa iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal. Neste dia será possível assistir em família a espetáculos online, leituras de histórias infantis e ainda a uma sessão de poesia para crianças.

Museu da Farmácia assinala Dia da Criança

Lisboa | 1 jun.: 15h

No Dia da Criança, o Museu da Farmácia reabre ao público e convida os mais pequenos a serem verdadeiros cientistas, ao participarem de um Ateliê Educativo sobre Higiene Oral.

NOS mima crianças com oferta de filmes de animação

Programas de TV | jun.

Apenas um dia para mimar as crianças é pouco, por isso, a NOS vai dedicar um mês inteiro de diversão, fazendo do mês de junho o mês da criança com surpresas, promoções exclusivas e várias sugestões de entretenimento pensado, especialmente para os mais pequenos.

Filminhos gratuitos

Online | 1 jun.

O Videoclube da Zero em Comportamento vai celebrar o Dia Mundial da Criança com o programa "Mas que grande diversão!" com filminhos gratuito. Durante 24 horas, a partir das 9h da manhã do dia 1 de junho.

Muita animação na TV

Programas de TV | 1 jun.: 19.40h, 2 a 4 jun.: 19.45h, 5 a 7 jun.: 20.40h

Os canais TVCine fazem questão de celebrar o Dia da Criança, por isso programaram não um dia, mas toda uma semana com uma seleção de filmes de animação digna desta data. Esta é uma semana repleta de aventuras para descobrir em família, de 1 a 7 de junho, ao final da tarde, em exclusivo no TVCine Emotion.

Oceanário com entrada gratuito para os mais novos

1 a 30 jun., 2ª a Dom.: 10h-18h

Durante o próximo mês de junho, e em celebração do mês da criança, o Oceanário de Lisboa oferece a entrada aos mais novos, quando acompanhadas por um adulto. De 1 a 30 de junho, na compra de um bilhete de adulto, o Oceanário oferece um bilhete de criança até aos 12 anos.

Dia Mundial da Criança em casa e em família

Online | 1 jun.

A pensar em todas as famílias, a Câmara Municipal de Palmela preparou um programa animado para celebrar o Dia da Criança, com jogos e brincadeiras para realizar em casa, em família.

Muitas atividades em Alcácer do Sal

Online| 1 jun.: 10.30h-15.30h

Atividades online assinalam o Dia da Criança, em Alcácer do Sal com muita animação. O Dia Mundial da Criança vai ser assinalado pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal com a promoção de atividades através da sua página de Facebook.