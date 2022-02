Mesa para dois no Dia de São Valentim

Comemorada a 14 de fevereiro na Europa, esta data celebra o amor e revive a história do bispo São Valentim que viveu durante o Império romano, no Séc. III. Naquela época, o Imperador Cláudio II proibiu o casamento porque achava que soldados solteiros eram melhores combatentes. Mas São Valentim acabou por realizar muitas uniões clandestinamente, chegando a ser preso e condenado à morte. Esta data passou a ser celebrada como o Dia dos Namorados.

Este é um dia de surpresas, é dia de um bom jantar à luz de velas e é dia para uma decoração muito especial. A data mais romântica do ano aproxima-se e preparar um jantar mais intimista é uma forma muito carinhosa e bonita de mostrar o quanto uma pessoa é especial na nossa vida. Seja para comemorar o Dia dos Namorados, um aniversário de namoro ou casamento ou mesmo o amor que existe entre o casal, este gesto romântico vai sempre emocionar.

créditos: hôma

Não são precisas grandes extravagâncias para conseguir uma decoração bonita e cheia de personalidade, basta ter imaginação e criatividade para surpreender. As propostas são variadas e contam com diferentes elementos de acordo com o seu gosto.

Se está a planear fazer uma surpresa para alguém especial e está na dúvida de como fazer um jantar romântico em casa com uma mesa de jantar bem decorada, deixamos aqui algumas sugestões simples para o inspirar. Siga também as propostas da hôma Happy Home Living.

créditos: hôma

UMA MESA A RIGOR

Existem alguns detalhes de como criar um ambiente certo para um jantar especial, que não podem mesmo faltar.

Comece por surpreender com uma receção diferente e romântica ao criar uma zona específica preparada com um frapé, umas flutes e alguns aperitivos e sirva uma bebida para dar início a esta noite. Poderá fazê-lo num carrinho próprio para bebidas ou montar este cenário numa mesa de apoio que tenha disponível.

créditos: hôma

A mesa de jantar é uma parte importante da celebração e deve ser colocada a rigor. Escolha uma toalha bordada ou de linho e utilize guardanapos de tecido a condizer. Se a toalha for de cor lisa, arrisque em guardanapos coloridos. Use tons mais neutros como base ou opte pelo encarnado, conhecida como a cor da paixão. Poderá usar argolas de guardanapos ou criar algo especial e personalizado para esse efeito, com uma fita, uma flor ou mesmo em papel feito por si. Se preferir, também pode substituir a tradicional toalha por caminhos de mesa e irá obter um resultado igualmente fantástico.

créditos: hôma

Não se esqueça de decorar com um centro de mesa ou até com uma peça decorativa especial com flores. Os candelabros ou castiçais também são indispensáveis para criar o ambiente certo.

créditos: hôma

LOIÇAS E PEÇAS ESPECIAIS

Todos os detalhes fazem a diferença quando se trata de um jantar especial e a loiça a usar é essencial para que a mesa fique à altura da ocasião. Escolha um serviço requintado e com detalhes delicados. Coloque por baixo os marcadores para que os pratos ganhem mais destaque na mesa.

créditos: hôma

Porém, se não tiver loiças mais elaboradas em casa use umas mais básicas. Os serviços brancos também são perfeitos para essas ocasiões e podem ser misturados com elementos com outra cor ou formato. Para servir um bolo deve optar por um prato de pé e para doces mais pequenos escolha um prato de três andares, próprio para esse efeito. A forma como apresenta a mesa é muito importante para criar o ambiente que idealizou.

créditos: hôma

Use taças ou suportes em vidro para espalhar vários elementos pela mesa, como morangos ou frutos vermelhos que vão dar cor e requinte com um toque especial de romantismo.

créditos: hôma

Utilize copos específicos para cada tipo de bebida, como copos para água, para vinho tinto, para vinho branco e flutes de champanhe para celebrar este momento. Estes podem ser translúcidos ou de cor mas também poderá fazer uma mistura dos dois para obter um resultado mais criativo.

Pense em todos os detalhes, use elementos originais e sirva a comida preferida de quem quer surpreender.

créditos: hôma

À LUZ DAS VELAS

Não existe decoração num jantar romântico que não faça o uso de velas. O clima aconchegante que só as velas podem proporcionar é indispensável e tornam o ambiente ainda mais mágico. A diversidade de velas disponíveis é imensa e é possível encontrar diversos modelos desde as mais simples até às aromáticas e coloridas e, para os mais românticos, em formato de coração.

créditos: hôma

Mas o uso de velas não precisa de ficar apenas sobre a mesa de jantar, sendo interessante poder espalhá-las por todo o ambiente, para realmente transformar a atmosfera num lugar especial e criar a iluminação perfeita para a ocasião.

ARRANJOS DE FLORES ROMÂNTICOS

As flores remetem à feminilidade e à delicadeza e também alegram o ambiente, por isso para um jantar romântico em casa elas são indispensáveis. É interessante saber qual o tipo de flor que agrada a quem vai surpreender e assim pode fazer um belo arranjo para colocar sobre a mesa ou mesmo para decorar a sua sala. Mas independentemente do tipo que escolher, a decoração com flores garante um visual muito romântico além de poder contar com o aroma natural que elas proporcionam.

créditos: hôma

Outra ideia muito utilizada na decoração para um jantar romântico são as pétalas de rosas espalhadas pela mesa ou pelo ambiente, criando uma decoração romântica e muito bonita. Fuja do convencional e surpreenda com pormenores originais.

créditos: hôma

AO SOM DE MÚSICA

A música é essencial para criar um clima especial em casa, porém, a playlist deve ser adequada à ocasião para tornar o ambiente ainda mais agradável e não deve atrapalhar a interação. Por isso é importante que a música não esteja muito alta para que o casal consiga conversar.

ESPALHE ROMANTISMO POR TODA A CASA

A atmosfera romântica não precisa de se restringir à casa de jantar ou zona de estar. Coloque pequenas surpresas em vários espaços da casa e deixe o clima romântico espalhar-se um pouco por todo o lado. Na casa de banho deixe velas aromatizadas acesas e arranjos de folhagens como eucalipto que, além de decorar, ainda deixam um cheirinho especial.

créditos: hôma

Uma decoração com a utilização de balões também garante um efeito visual perfeito e confere personalidade. Combine tons e formatos diferentes de balões para um resultado bem romântica.

As propostas decorativas com papel também são muito originais. O efeito é incrível e a possibilidade de criações é infinita. Ofereça um presente embrulhado de uma forma especial e personalizado por si.

créditos: hôma

Inspire-se com todas estas propostas decorativas da hôma Happy Home Living, use detalhes criativos e românticos e torne o seu dia especial junto de quem ama. Boas celebrações!