Feira de Natal da Casa do Artista

A Casa do Artista volta a abrir portas para mais uma edição da sua Feira de Natal que, este ano, vai realizar-se ao longo de três fins de semana.

Livros, peças de mobiliário, artigos de decoração ou vestuário são algumas das opções que os visitantes podem adquirir e colocar no sapatinho de famíliares e amigos. Sendo este um evento de cariz solidário, todos os artigos à venda na Galeria Raul Solnado, sejam novos ou usados, destacam-se pelo preço simbólico. As receitas revertem a favor da instituição.

Para além da feira, a Casa do Artista conta com a exposição "Os Artistas na Capa”, onde os visitantes podem fazer uma retrospetiva por algumas das publicações nacionais mais importantes dos séculos XX e XXI. Este evento também promete proporcionar bons momentos aos miúdos, que não vão resistir em tirar uma fotografia com o Pai Natal ou assistir a um dos diferentes momentos musicais que acontecem todos os sábados pelas 18h.

A Feira de Natal da Casa do Arista está marcada para os fins de semana de 24 a 26 de novembro, de 1 a 3 de dezembro e de 8 a 10 de dezembro, entre as 11h e as 19h.

Mercado de Natal do Campo Pequeno

O Mercado de Natal do Campo Pequeno está de regresso à capital lisboeta a partir de 30 de novembro. Naquela que é a 11º edição, este projeto, que se assume como o "encontro das artes e ofícios, do fazer manual, dos designers e criativos" é uma opção para sair de casa e começar a pensar nas prendas de Natal.

Assim, de 30 de novembro a 3 de dezembro, vai poder escolher entre mais de 80 marcas portuguesas, com ofertas para toda a família e orçamentos, que inclui produtos de cerâmica, joalharia, moda, livros ou brinquedos.

Se tiver a agenda preenchida, pode sempre voltar para a segunda parte do mercado, este ano apadrinhado pelo ator Miguel Guilherme, que se realiza de 7 e 10 de dezembro, entre as 11h e as 21h.

Rossio Christmas Market

Para todos aqueles que, anualmente, escolhem a zona da baixa lisboeta para passear ou adiantar a lista de compras natalícias, sabe que o Rossio Christmas Market é um dos locais de passagem obrigatória entre novembro e dezembro.

Organizado pela Associação Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP), o famoso mercado está de regresso este ano e com tudo aquilo a que já nos habitou: muitos produtos de artesanato, uma vasta oferta de produtos tipicamente portugueses e música ao vivo.

Entre 17 de novembro e 23 de dezembro celebre a magia do Natal com os pequenos e leve-os a andar no comboio de Natal que vai percorre as ruas desta zona história entre as 15h e as 22h.

Winter Market Stylista, Estoril

O Winter Market Stylista está de regresso ao Estoril para mais uma edição de inverno. Entre 25 e 26 de novembro, a Fiartil vai receber este evento que, anualmente, pretende dar a conhecer a todos os visitantes o que de melhor se faz em Portugal e promover pequenos negócios.

Aqui vai encontrar mais de 100 marcas nacionais com opções de presentes originais nas áreas de moda, decoração e lifestyle, com a curadoria de Maria Guedes que, desde 2019, conta com a presença da sua marca homónima, Maria Guedes Lisboa.

O Mercado Stylista vai estar a funcionar entre as 10h e as 19h e a entrada tem um custo de 3€.

Mercado de Natal do InterContinental Cascais-Estoril

Entre 25 e 26 de novembro, o InterContinental Cascais-Estoril volta a vestir-se a rigor para celebrar a época natalícia com um evento muito especial: um mercado de Natal. Durante dois dias, os visitantes vão poder descobrir diferentes opções premium para presentear a família e amigos, como é o caso de peças de arte ou várias marcas de roupa.

Uma vez que o evento se realiza no interior do hotel, todos aqueles que quiserem fazer uma pausa nas suas compras podem descontrair com um cocktail no bar do restaurante. Se o fizer entre as as 17h e as 18h tem um desconto de 10% na segunda bebida.

O Mercado de Natal do InterContinental Cascais-Estoril realiza-se entre as 12h e as 19h e tem entrada gratuita.

Cinema Encantado no Braço de Prata

Se quer uma boa desculpa para tirar os mais pequenos de casa durante esta época natalícia, a Cine Society criou um programa à altura: Cinema Encantado - Edição de Natal'23.

Estas sessões de cinema vão realizar-se durante os meses de novembro e dezembro na Fábrica Braço de Prata e celebrar o espírito da época com a projeção de alguns dos clássicos de Natal.

‘Sozinho em Casa’, ‘Elf, O Falso Duende’, ‘O Amor Acontece’ ou ‘Harry Potter’ são alguns dos filmes que integram a programação natalícia e promete conquistar miúdos e graúdos.

Descubra toda a programação aqui.