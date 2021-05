Representando a paixão pela sustentabilidade e a renovação de um negócio de família que já conta com cinco gerações de história e sucesso, CRU ecoliving é a nova marca de homeware, lifestyle e decoração infantil que moderniza a cortiça, disponibilizando produtos únicos, idealizados para toda a família.

Abandonando possíveis ideias pré-concebidas, CRU é a marca que valoriza a cortiça enquanto parte fundamental da identidade portuguesa e demonstra quão cool esta pode ser, quando aplicada em designs de produtos contemporâneos e elegantes.

Desde individuais de mesa, bases para copos, galheteiros, guarda-joias, entre muitas outras peças de homeware, existe um mundo de possibilidades que a CRU está decidida a explorar.

Conheça a coleção da CRU:

Exemplo disso, é a criação do segmento de negócio CRU kids, que reconhecendo a importância de “small steps to a most bigger change”, dedica-se a incutir valores de sustentabilidade, consciência ambiental, responsabilidade e respeito aos mais novos, procurando também promover a criação de histórias e memórias familiares, através de peças interativas, pensadas para acompanhar o crescimento das crianças.

“A CRU tem alma portuguesa e pretende dar seguimento a um negócio familiar que já conta com uma vasta história. É o reflexo de um legado de saber que atravessou cinco gerações ligadas à cortiça, iniciado pelas minhas duas tetras-avós, transmitido para os meus visavós, mais tarde avós, pai e perdura até aos dias de hoje, agora com a criação da CRU, a qual quer ser parte da mudança para um estilo de vida mais sustentável”, afirma Beatriz Almeida, cofundadora da CRU ecoliving.

Assim, a marca que na sua essência remete para algo natural e puro, utiliza a cortiça como principal, e muitas vezes única, matéria-prima. Como tal, todos os produtos passam por processos eco-friendly, como o corte, modelação das peças com preocupação em gerar o menor desperdício possível e ainda packaging reciclável.

Inteiramente produzidos em Portugal mas com ambição de chegar também além-fronteiras, os produtos da CRU estão disponíveis online, no site da marca.