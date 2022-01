Passar uma ou mais noites num hotel é sempre uma boa ideia quando o objetivo é relaxar longe do burburinho da cidade. Nesse âmbito, o Penha Longa (Estrada da Lagoa Azul Sintra) criou dois pacotes, o “Redescobrir Portugal no Penha Longa Resort” (desde 230 euros por noite) e o “Reconectar com a natureza” (desde 240 euros por noite) que permitem aproveitar o resort em pleno.

Se a preocupação recair nos “estragos” das festas do final do ano, o Spa apresenta o “Pacote detox um novo eu” (125 euros por pessoa), para começar o 2022 numa onda de harmonia, equilíbrio e bem-estar. Todos os domingos, As “Noites Italianas do Penha Longa Mercatto” (42 euros por adulto), propõem jantares com pratos regionais italianos.

Já a pensar na Páscoa, até à Semana Santa, há quatro datas para participar no Workshop de Folar da Páscoa (56 euros por pessoa) e aprender a fazer o delicioso “O penedo dos ovos” com a equipa de pastelaria do resort.

As propostas de casamento não ficaram esquecidas: quem estiver pronto para fazer o pedido especial, o Pacote de “Proposta uma vez na vida” (a partir de 1.002,58 euros) propõe organizar a boda.