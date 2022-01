“Em forma de agradecimento pelo esforço de todos aqueles que cuidam da nossa saúde e que carecem de momentos de tranquilidade e evasão em tempos tão exigentes como estes, a direção do Teima Alentejo SW oferece a todos os profissionais de saúde 15% para estadas mínimas de duas noites, efetuadas diretamente no site”, informa aquele turismo rural instalado na costa alentejana.

Esta oferta está em vigor para estadas realizadas até 31 de maio para os profissionais dos sistemas público e privado de saúde.

Teima Alentejo SW

Reconhecido com "Prémio Travellers’ Choice 2021", da TripAdvisor, e eleito como “Melhor Turismo Rural de Portugal” em 2017 e “Melhor Turismo Rural do Alentejo em 2019”, o Teima Alentejo SW conta com nove quartos, todos eles com entrada independente. Está localizado numa propriedade com cerca de 80 mil m2, onde os hóspedes podem passear e usufruir da natureza e o contacto com os animais da propriedade, aproveitando ainda os vários espaços de lazer.

Inaugurado em 2014, este boutique B&B situa-se entre a Zambujeira do Mar e Odeceixe, num típico monte alentejano, a poucos minutos de distância das praias da costa vicentina.