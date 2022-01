A Airbnb está à procura da pessoa ideal para viver durante um ano, sem pagar aluguer, e receber hóspedes numa típica casa italiana que, após uma boa renovação, passou de uma ruína para uma obra de design.

Tirando partido da flexibilidade de viver e trabalhar à distância, o candidato selecionado poderá mudar-se para a Sicília com a sua família, companheiro ou amigo e mudar-se para esta propriedade restaurada.

É uma casa tradicional de três andares localizada em Sambuca, uma pequena vila que se tornou famosa graças à sua campanha "Casas a 1 Euro". Como em muitas outras localidades italianas, a população de Sambuca tem diminuído ano após ano, pelo que em 2018 foi lançada esta iniciativa para promover o património cultural da área, encorajar o investimento estrangeiro e atrair população mais jovem para revitalizar a povoação e devolvê-la ao seu ambiente alegre e movimentado.

“A beleza deste projeto é que não só dá uma segunda oportunidade a uma casa abandonada no coração da nossa terra, mas é também uma segunda oportunidade para a pessoa que se muda para cá. É uma possibilidade real de transformação tanto para a casa como para o anfitrião. Estamos à procura de alguém que queira integrar-se na vida da vila, interagir com os vizinhos e participar em eventos comunitários importantes, desde a vindima até à apanha da azeitona. Esperamos de braços abertos pela pessoa escolhida”, disse Leonardo Ciaccio, presidente de Sambuca di Sicilia, Itália.

Os candidatos ideais devem estar empenhados em fornecer serviços de anfitrião e integrar-se na vida da vila. A sua residência em Sambuca terá a duração de um ano a partir de 30 de junho e a pessoa selecionada receberá todos os rendimentos que gerar como anfitriã na Airbnb.

A casa

Um dos aspetos mais especiais da "Casa a 1 Euro" é que foi submetida a uma renovação completa. A Airbnb associou-se ao gabinete de arquitetura italiano, Studio Didea, para transformar a casa utilizando materiais e cores que se adaptam perfeitamente à paisagem local.

A estrutura, que combina o design contemporâneo com elementos que foram trabalhados manualmente por artesãos locais, é um exemplo da fascinante arquitetura típica siciliana.

O edifício é espaçoso e distribuído por três andares, com espaço suficiente para trabalho remoto e alojamento na Airbnb:

O rés-do-chão é composto por uma pequena sala de estar e um quarto principal com uma cama king e casa de banho privada.

O primeiro andar tem uma sala de estar, uma cozinha, uma área de trabalho, uma casa de banho e um quarto num mezanine, também com cama king. No último andar há outra sala de estar com um sofá-cama tamanho queen.

A pessoa selecionada poderá escolher o quarto que melhor se adapta às suas necessidades e terá de publicitar o outro quarto na plataforma Airbnb.

A localização

Sambuca é uma pequena localidade rural siciliana de cerca de 6.000 habitantes, caracterizada por uma mistura única de culturas e estilos arquitetónicos italianos e norte-africanos. Graças a esta iniciativa, a pessoa selecionada poderá juntar-se a uma crescente comunidade internacional, em grande parte constituída pela geração millennial, que começa a abandonar as grandes cidades em busca de uma vida mais calma num ambiente rural.

Como funciona?

Os interessados em apresentar uma candidatura devem dirigir-se a airbnb.pt/1eurohouse e completar o formulário. Antes de se submeter é importante ler atentamente o Regulamento disponível no website.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, estar disponíveis para se mudar para Sambuca a 30 de junho de 2022 durante pelo menos 3 meses consecutivos e ter um nível de inglês fluente (falar italiano é uma vantagem).

A pessoa selecionada terá a oportunidade de fazer parte de um programa de orientação: aprender italiano e assistir a aulas de cozinha italiana. Os candidatos devem comprometer-se a hospedar numa divisão da casa durante pelo menos 9 meses.

Esta pessoa poderá trazer a sua família (no máximo dois adultos e duas crianças), o seu companheiro ou um amigo, e viverá na casa sem pagar aluguer. Durante este tempo, receberá todos os rendimentos derivados da sua atividade como anfitrião na Airbnb.

O compromisso da Airbnb com o património italiano

Esta oportunidade em Sambuca, Sicília, destaca os benefícios económicos que as mudanças nas tendências de viagem que tiveram lugar na Airbnb na sequência da pandemia podem trazer às comunidades rurais.

No terceiro trimestre de 2019, mais de 26% de todas as viagens foram para quatro cidades italianas - Roma, Veneza, Milão e Florença. Contudo, no terceiro trimestre de 2021, essas mesmas quatro cidades representaram menos de 17% das viagens e Sicília tornou-se uma das áreas mais visitadas em Itália.

A Airbnb pretende apoiar esta procura, trabalhando com localidades como Sambuca para ajudar a trazê-las de volta à sua era dourada.

A Airbnb apoia regularmente iniciativas semelhantes em pequenas localidades, tais como o projeto de restauração da casa de um artista em Civita, o programa Um tempo sabático em Itália para contribuir para a regeneração da localidade de Grottole e o projeto Italian Villages para sensibilizar para novos destinos menos visitados e um turismo sustentável.