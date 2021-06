Durante o mês de junho, quem passar pela avenida vai ser surpreendido ao cruzar-se com reproduções de obras de artistas reconhecidos mundialmente que no dia a dia podem ser apreciadas no Museu Gulbenkian e que temporariamente ocupam 14 espaços emblemáticos da Avenida da Liberdade.

O roteiro artístico que se pode desfrutar na avenida resulta de uma parceria desenvolvida entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Associação Avenida, no âmbito da campanha Art Matters.

A iniciativa Art Matters pretende sublinhar a relevância da arte e do seu poder regenerador em toda a sociedade, especialmente em momentos de crise. Segundo António Filipe Pimentel, diretor do Museu Calouste Gulbenkian, procura-se questionar a cidadania sobre a (in)utilidade do Belo.

O Museu Calouste Gulbenkian, motivado pela responsabilidade que decorre do caráter universal das suas coleções, posiciona-se em relação a esta questão central, estimulando uma inquietação, de inquestionável acuidade e pertinência, que encontra eco nas próprias palavras de Calouste Sarkis Gulbenkian, uma das personalidades mais relevantes do mundo financeiro da primeira metade do século XX: «O estudo da arte tem sido, entre as minhas ocupações, um fator de consolo e de transformação…»

Siga o roteiro das Artes na Avenida da Liberdade

A Avenida da Liberdade (avliberdade.com) convida a um outro olhar, mais demorado, sobre as lojas, os hotéis e escritórios, no âmbito da iniciativa Art Matters que propõe sensibilizar para a importância que arte tem na vida de todos nós, mostrando que a arte pode ser experienciada também para além do tradicional espaço museológico, revelando-se enquanto força aglutinadora e criativa que contribui para elevar a comunidade e o seu estado de alma numa altura em que todos procuram um maior positivismo e foco na concretização de novos horizontes.

Massimo Dutti créditos: Avenida da Liberdade

Trazendo a reprodução de obras da coleção de arte de Calouste Sarkis Gulbenkian ao encontro de novos públicos em locais e ambientes inesperados, a campanha reveste-se de um caracter surpreendente para quem frequenta a Avenida da Liberdade.

Entusiastas desde o primeiro momento, fazem parte do roteiro das artes a Boutique dos Relógios Plus Art, Cushman & Wakefield, David Rosas, Elisabetta Franchi, JNcQUOI, Loja das Meias, Massimo Dutti, Olhar de Prata, Rosa & Teixeira, Timberland, Torres Joalheiros e os hotéis Heritage, Britania e Lisboa Plaza.

Arte na Avenida da Liberdade créditos: Avenida da Liberdade

Os associados que aderiram à campanha fizeram-no de formas diversificadas, incorporando uma ou várias obras no interior dos seus espaços, e/ou dando visibilidade ao conceito através das suas montras.

Para saber mais sobre esta iniciativa e sobre as obras selecionadas, poderá aceder aos QR codes disponíveis junto a cada reprodução, que o direcionam para a página online da campanha.