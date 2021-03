“As Pontes de Madison County”, de James Waller

Em agosto de 1965, Robert Kincaid, de 52 anos, carrega a sua carrinha e parte para Madison County, no interior dos Estados Unidos, onde ficam as sete pontes cobertas que ele tem de fotografar para a revista “National Geographic”. A existência plácida de Francesca Johnson, casada e com dois filhos, é completamente abalada com a chegada inesperada do fotógrafo.

Em “As Pontes de Madison County” (edição Clube do Autor) James Waller põe em cena o amor profundo entre Robert e Francesca. Inicialmente, nenhum deles espera que este encontro fortuito conduza a uma aventura, porém, a atração que ambos sentem é inegável e dará lugar a um amor profundo e duradouro. A sua história prova ao mundo que o valor das coisas está na intensidade que elas carregam e não no tempo que duram.

Livro adaptado ao cinema num filme protagonizado por Meryl Streep e Clint Eastwood.

Robert James Waller, escritor, músico e fotógrafo, publicou vários ensaios, mas tornou-se reconhecido internacionalmente com este seu romance de estreia.

O livro tem um preço de venda de 15,50 euros.

“Subterrâneo”, de James Rollins.

James Rollins leva-nos em “Subterrâneo” (Bertrand Editora) numa aventura às profundezas da Terra pela mão de uma equipa de especialistas escolhida a dedo, que parte numa expedição à Antártida. O que se esconde naquele labirinto subterrâneo? Eles não são os primeiros que se aventuram. Aqueles que os precederam não voltaram.

Livro que encaminha o leitor através de cavernas imensas e às águas de um rio negro. Na escuridão há revelações que podem mudar o mundo, coisas que nunca deviam ser perturbadas.

Publicado no original em 1999, foi com o thriller “Subterrâneo” que James Rollins lançou a sua carreira, vindo a tornar-se num autor bestseller do “New York Times”.

O livro tem um preço de venda de 18,80 euros.

“O preço do dinheiro”, de Ken Follett

O “Preço do dinheiro” (Editorial Presença) traz uma narrativa repleta de ação, emoção e suspense. Ken Follett, mestre do suspense, explora neste livro vários crimes ousados, uma conspiração escandalosa e uma verdade terrível

Em Londres, um político acorda com uma bonita rapariga na cama; um criminoso dá instruções ao seu bando; um milionário toma o pequeno-almoço com um funcionário do Banco de Inglaterra. Então, desencadeiam-se três histórias: uma tentativa de suicídio, um assalto e uma proposta de aquisição de uma companhia.

Parecem ser situações sem relação entre si, até que os repórteres do jornal “Evening Post“ começam a fazer perguntas. Por que motivo está um banco da Jamaica com problemas financeiros? Quem conduzia o Rolls-Royce visto perto do local do assalto? Quem era o homem ferido com um disparo de caçadeira? Ao longo de um único dia, fortunas serão destruídas, reputações ficarão despedaçadas e princípios aniquilados.

O livro tem um preço de venda de 16,90 euros.

“A arte da guerra para mulheres”, de Catherine Huang e A.D. Rosenberg

Os ensinamentos de Sun Tzu, autor original da obra “A arte da guerra”, foram adaptados para as mulheres na obra homónima “A arte da guerra para mulheres” (editora Arena). Título que pretende ajudar as mulheres a encontrarem o caminho pacífico para o sucesso por meio de estratégias e abordagens que ficaram famosas no antigo texto chinês: “A arte da guerra”. A sabedoria feminina, ou o bom senso, trata de evitar confrontos desnecessários, conservar energia para as coisas que importam e procurar um resultado em que todos saiam vencedores.

Cobrindo os princípios intemporais de Sun Tzu, ponto a ponto, num tom simples e prático, o livro revela aos leitores como podem encontrar os seus pontos fortes, enfrentar os seus pontos fracos, lidar com os obstáculos e forjar a sua própria e única identidade através da carreira e da vida pessoal.

O livro tem um preço de venda de 16,60 euros.

“O triunfo dos porcos” e “1984”, de George Orwell

A editora Dom Quixote que já havia publicado os “Diários”, de George Orwell, decidiu a publicação de dois dos mais emblemáticos livros do escritor inglês: “1984” e “O triunfo dos porcos”.

O primeiro destes dois clássicos, “1984” foi publicado em 1948, num mundo ainda a sarar as feridas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e pelos regimes totalitários. Um livro que nos conduz até um estranho – mas não tão distante – universo comandado pelo Big Brother, aquele que tudo sabe e tudo vê.

Já “O triunfo dos porcos”, também conhecido por “A quinta dos animais”, escrito três anos antes de 1984, é considerado uma das mais inteligentes fábulas da literatura mundial, uma vez que nos conta a história de um grupo de animais que, fartos da exploração e dos maus tratos de que são alvos, resolvem ocupar a quinta em que habitam e ali implementar um regime justo e igualitário mas que depressa se converte numa terrível ditadura. Uma edição que, nesta versão, é apresentada com o prefácio original de Orwell (nunca publicado).

“1984” tem um preço de venda de 12,50 euros.

“O triunfo dos porcos” tem um preço de venda de 7,50 euros.

“D.A.D – Desempregado, artista e dona de casa”, de Alexandre Esgaio

Um pai, duas filhas. Uma casa para arrumar, roupa para lavar, comida para fazer, crianças para ir buscar à escola, birras, quedas, caos, alegria, humor e amor. Assim são os desenhos elaborados à mão de Alexandre Esgaio, autor de “D.A.D – Desempregado, artista e dona de casa” (edição Suma das Letras) de Alexandre Esgaio, umas vezes amorosos, outras hilariantes, misturados com referências a grandes nomes da arte, pequenas homenagens espalhadas ao longo do livro e que nos apanham de surpresa. Um livro de banda desenhada feito de pequenos momentos na vida de um pai de duas filhas irrequietas, inteligentes e muito senhoras de si.

O livro tem um preço de venda de 14,40 euros.

“Cucu, Máscara!”, de Ilaria Capua e Ilaria Faccioli

Um livro interativo, repleto de curiosidades para descobrir atrás das abas, em que pela primeira vez uma reconhecida cientista explica aos mais novos o que são os vírus e como se deve lidar com eles.

Partindo de uma história simples, altamente pedagógica e que não podia fazer mais sentido nos tempos que correm, os leitores tomam contacto em “Cucu, Máscara!” (edição ASA) com conteúdos científicos que lhes permitirão enfrentar e prevenir, sem medo, futuras situações de emergência semelhantes à causada pelo novo coronavírus.

Ilaria Capua nasceu em Roma, Itália, em 1966. Atualmente é professora e diretora do One Health Center of Excellence na Universidade da Flórida, EUA. Ficou mundialmente conhecida pelo seu contributo no âmbito do vírus H5N1, causador da chamada gripe das aves, contributo esse que levou a uma mudança de paradigma na abordagem às doenças epidémicas. Segundo ela, a partilha internacional e em tempo real da informação genética sobre o vírus em estudo é parte essencial da luta contra o mesmo.

O livro tem um preço de venda de 11,90 euros.

“Obrigado, professor!”, de Kobi Yamada & Natalie Russell

Quem não se lembra da sua professora preferida, do seu professor predileto? Que seria de nós sem os professores, essas pessoas especiais que nos inspiram, nos apoiam e nos estimulam? “Obrigado, professor!” (edição Caminho) é para eles: os educadores, os treinadores, os orientadores. Para lhes agradecer por todos os mundos que nos abriram. Para lhes agradecer a diferença que fizeram na nossa vida.

Kobi Yamada é autor de livros que entraram na lista de mais vendidos do “New York Times”. Deve o seu êxito aos professores incríveis e generosos que encontrou ao longo da vida.

Natalie Russell é ilustradora, autora, gráfica e professora. Natalie dá aulas de Ilustração na Universidade de Dundee, na Escócia.