É na porta 3, da Rua dos Remédios, que vai encontrar a receção da Lisbon Best Choice, um dos refúgios de apartamentos para estadas de curta duração, num dos lugares mais tradicionais de Lisboa.

Os prédios Prime, Escadinhas, Santo Estevão e Remédios ficam nas respetivas ruas do bairro de Alfama e pretendem mostrar, a quem lá passa, as histórias que habitam pelas paredes, escadas, becos e velhas rotinas de quem vive naquela Lisboa.

Conforto, tranquilidade e com um design moderno. Estas são as características de cada um dos apartamentos na zona histórica da capital. A disponibilidade e o atendimento são iguais, muda, apenas, a decoração, a rua do bairro e a vista.

O preço médio por noite varia consoante a estação do ano e pode ir de 60€ a 220€. Os apartamentos estão preparados para receber dois, quatro ou até cinco hóspedes, que podem usufruir de uma smart tv ou televisão por cabo, wi-fi, micro-ondas, máquina de café, torradeira e ar condicionado.

Os apartamentos têm ainda uma receção central, aberta todos os dias do ano, das 9h às 20h00, e um serviço de lavandaria, para garantir o máximo de conforto tanto à chegada como à partida.