Com a proximidade da época natalícia, a Lisbon Helicopters lançou uma campanha especial para o seu pacote “Jerónimos”, com um valor 49 euros por pessoa. Oportunidade para sobrevoar a bordo de um helicóptero um dos mais emblemáticos monumentos da capital.

Entre as diversas rotas disponibilizadas pela empresa especializada em voos turísticos de helicóptero, os interessados encontram a “Aventura em Lisboa”, com a possibilidade de viajarem de sidecar até ao heliporto para, depois, sobrevoarem os principais monumentos da capital. Ainda na capital e concelhos limítrofes, de salientar as rotas "Belém", "Descobrimentos", "Sintra", "Cabo da Roca", entre outras.

Para uma viagem de médio curso, destaque-se a “Experiência Comporta”, num voo sobre a costa atlântica, onde não falta uma refeição e, claro, quilómetros de praia a perder de vista. Ainda sobre as nuvens, a possibilidade de fazer um pedido de casamento num voo de helicóptero.

Adicionalmente, a Lisbon Helicopters oferece serviços de voos ferry VIP e de transporte de bens.

“Com o retomar dos níveis de turismo pré-pandémicos, a empresa preparou-se com uma frota de helicópteros capazes de responder às mais diversas exigências e interesses dos clientes que chegam a Portugal, bem como alargou os seus pacotes de oferta turística a mais e variadas opções que permitem uma maior e melhor experiência turística aérea”, informa a Lisbon Helicopters, empresa do Grupo Helibravo com 30 anos no mercado.