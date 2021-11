O São Martinho dura outono fora em pequenos e acolhedores hotéis de norte a sul do país

A Small Portuguese Hotels apresenta sugestões para passar o verão de São Martinho, e para além deste, em qualquer cidade de norte a sul do país, com o aconchego que esta época do ano pede, e com a companhia que escolher para partilhar um copo de vinho.

“A reserva é fácil e intuitiva e o contacto é diretamente feito com o alojamento escolhido, havendo uma maior flexibilidade em caso de alteração de data ou reembolso. Além disso, estão associadas vantagens, entre elas o programa CASHBACK e diversos descontos”, adianta a Small Portuguese Hotels que nos deixa algumas sugestões entre os seus mais de 140 hotéis de três a cinco estrelas, de norte a sul do país.

Evidencia Belverde Atitude Hotel

A sul do rio Tejo, na Amora, a poucos quilómetros de Lisboa, o Evidencia Belverde Atitude Hotel, de quatro estrelas, permite fazer a diferença numa escapadinha tão desejada. Perto da praia, de várias adegas e paisagens magníficas, é um refúgio que grita por um São Martinho tradicional e aconchegante.

créditos: Small Portuguese Hotels

Torel Avantgarde

Este boutique hotel situado no centro do Porto oferece história relacionada com o artesanato português. No Torel Avantgarde os hóspedes podem aproveitar as vistas panorâmicas sobre o rio Douro e, como manda a tradição de São Martinho, acompanhar o que os olhos observam com um delicioso copo de vinho. As piscinas ocupam os espaços exterior e o interior, perto do spa.

créditos: Small Portuguese Hotels

Cooking and Natural Emotional Hotel

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros serve de lar ao Cooking and Natural Emotional Hotel, unidade intimista e rodeada de paisagem deslumbrante. Entre as experiências propostas estão a culinária, dedicada aos produtos da região, ioga e massagens, com a intenção de criar uma estada memorável a cada hóspede, num dos vales mais bonitos de Portugal.