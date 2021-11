Na Europa e nos Estados Unidos, a segunda década do século XX foi vivida de forma frenética. Finda a Primeira Guerra Mundial, a sociedade celebrou, com nova música, uma revolução na moda, na arquitetura e cinema, entre outras áreas.

Para celebrar a chegada de 2022, o Jupiter Algarve Hotel preparou uma noite especial inspirada nos loucos anos 20 sem que falte um jantar com ementa a condizer com o tema da festa.

O famoso brinde à meia-noite prolongar-se-á com muita música ao vivo, animação e a ceia em buffet e com várias surpresas.

O pacote proposto pelo Jupiter Algarve Hotel inclui a estada de duas noites, jantar de réveillon e brunch de Ano Novo.

As reservas podem fazer-se no site do Jupiter Algarve Hotel ou através da central de reservas: tel. 282 105 500; e-mail reservas.algarve@jupiterhotelgroup.com