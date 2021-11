O luxuoso Pine Cliffs Resort, em Albufeira, desenvolveu um conjunto de experiências gastronómicas perfeitas para celebrar esta altura do ano a sul de Portugal.

Consoada de Natal terá como inspiração a gastronomia tradicional portuguesa

A Consoada pode ser degustada num menu composto por cinco pratos no restaurante Piri Piri Steakhouse. Localizado entre os pinheiros verdejantes do Pine Cliffs Resort, este é o espaço perfeito para uma Consoada inesquecível.

As reservas para o Piri Piri estão disponíveis por 92€/pessoa (inclui bebidas não alcoólicas). Também o Corda Café, localizado no coração do resort, abre portas no dia 24 de dezembro com opções à carta e uma seleção de pratos especiais típicos da quadra natalícia.

O já tradicional Brunch de Natal será servido no dia 25 de dezembro, no Jardim Colonial, entre as 12h30 e as 16h00, com animação ao vivo. Este brunch, que destaca uma vez mais os sabores tipicamente portugueses, oferece uma grande variedade de pratos alusivos à época natalícia, bem como alguns dos mais reconhecidos pratos intemporais portugueses.

Passagem de Ano na praia

O Maré at Pine Cliffs, em pleno areal da Praia da Falésia, será palco da grande celebração de Ano Novo num evento exclusivo para adultos. Para além de um menu composto por cinco pratos e bar aberto, haverá o já tradicional brinde com champanhe à meia-noite e animação com DJ até à 01h00.

Para quem preferir entrar em 2022 num ambiente mais tranquilo e com animação ao vivo, o restaurante O Pescador é a escolha acertada. Neste espaço será servido um menu exclusivo de Passagem de Ano, com cinco pratos de assinatura, e acesso exclusivo ao sunset deck para celebração da meia-noite com champanhe.

Também o Piri Piri Stakehouse abre portas para a última refeição de 2021 com um menu de cinco pratos e animação ao vivo, entre as 18h30 e as 22h00. As reservas para jantar no Piri Piri incluem acesso exclusivo ao Sunset Deck para celebração da meia-noite com brinde de champanha e adereços de Ano Novo.

À meia-noite, todos os caminhos levam aos Jardins do Pine Cliffs Resort que oferecem uma vista privilegiada sobre a falésia, de onde é lançado o fogo de artifício, e contará com a atuação de um DJ ao vivo.

As crianças até aos 12 anos pagam 50% do valor da oferta e as reservas deverão ser efetuadas através da plataforma Vincitables (com caução de 100€ de pré-reserva por cada marcação).

Para quem procura uma experiência completa e mais confortável, a estada no Pine Cliffs Resort é a opção ideal. As opções podem recair sobre o Pine Cliffs Hotel (a partir de 190€/noite com pequeno-almoço incluído) ou as moradias com dois quartos do Pine Cliffs Terraces (a partir de 405€/noite com pequeno-almoço incluído).