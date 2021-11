O YOTEL Porto, o hotel mais tecnológico e funny da invicta, vai aderir à Black Friday com uma campanha que irá decorrer entre 18 de novembro e 2 de dezembro.

A pensar em todos aqueles que esperam o ano inteiro por esta efeméride e que estão sempre atentos às melhores ofertas na área do turismo e lazer, o YOTEL Porto vai oferecer 40% de desconto sobre a melhor tarifa disponível, para reservas até 31 de outubro de 2022. O desconto aplica-se em reservas diretas ou efetuadas através do website do hotel.

Esta oferta é perfeita para quem pretende desfrutar de um fim de semana prolongado no Porto, agora que a animação da cidade está no seu auge, depois de quase dois anos de inúmeras restrições.

O YOTEL Porto oferece uma estada descomplicada, prática e muito inovadora. O hotel disponibiliza uma app que permite controlar toda a experiência, desde o momento do check-in, que pode mesmo ser efetuado antes da chegada ao local.

Pode ainda ainda conhecer o casal de robôs, Yolinda e Yogiro, sempre disponíveis e cheios de ânimo e dedicação, contar com um ginásio aberto 24h, perfeito para quem não quer quebrar as suas rotinas de treino, bem como com um restaurante, o Komyuniti, que permite desfrutar de um cocktail ou refeição cheia de sabor e original, a qualquer hora do dia.