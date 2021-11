Melhor boutique hotel das artes é português e fica na cidade do Porto

O mais premiado hotel do grupo Torel Boutiques voltou a ser distinguido com um galardão internacional, por um júri composto por especialistas no setor do turismo. A Boutique Hotel Awards é a única organização dedicada exclusivamente a premiar os melhores boutique hotéis de luxo, para os amantes de viagens em todo o mundo, e atribuiu a distinção de “Europe’s Best Art Hotel 2021” ao Torel Avantgarde, na Invicta (Rua da Restauraçāo, nº 336, Porto).

Luís Ferraz/Torel Boutiques

Com vista sobre o rio Douro, o Torel Avantgarde, inaugurado em 2017, conta com 49 quartos e suites cuja decoração homenageia personalidades marcantes da História e desenhados em redor dos seus universos criativos: entre outros ilustres, o hotel recorda-nos a vida e obra de Frida Kahlo, Diego Rivera, Charlie Chaplin, Simone de Beauvoir e a Filippo Marinetti. As categorias de alojamentos principais oferecem terraços privados e banheiras com vista para o rio.

Luís Ferraz/Torel Boutiques

A unidade também convida à boa cozinha. Tenro by Digby é restaurante do hotel, cujo nome foi emprestado por Sir Kenelm Digby - diplomata inglês e figura emblemática do séc. XVII, considerado o pai da típica garrafa de vinho verde translúcida. O Tenro by Digby convida a desfrutar uma cozinha de memórias e de sabores marcadamente portugueses. A carne é estrela na carta do restaurante, assim como o são os sabores, as texturas e a sabedoria do receituário tradicional.

Luís Ferraz/Torel Boutiques

A decoração revisita materiais nacionais, como a cortiça, e desenvolve-se até à varanda debruçada sobre o rio. O novo Bar, com cocktails de assinatura, estende-se até à célebre Sala das Flores.

A oferta de bem-estar do Torel Avantgarde está igualmente refletida no renovado e ampliado ginásio, situado no piso -1 do Hotel, e no Calla Wellness & Spa, o espaço de tratamentos do Torel Avantgarde que traz ao corpo o toque da Natureza. A sustentabilidade é um elemento presente neste projeto. Como tal, as marcas associadas ao spa – Phyt's e Oliófora – reafirmam a importância de uma seleção de produtos biológicos, usados em tratamentos para o corpo e rosto.