A La Redoute reforça, uma vez mais, o seu posicionamento estratégico no que respeita a responsabilidade da marca para com o planeta, apostando numa produção sustentável. Hoje, o destaque vai para o linho.

No mundo cada vez mais sem fronteiras, é com naturalidade e sentido de pertença que é encarada uma produção dentro da união europeia, como sendo ‘local’. A La Redoute privilegia a potencialidade de cada país para uma aposta na produção de artigos locais. Neste sentido, reforçando o facto de se tratar de uma marca de ADN francês, acaba de lançar uma coleção '100% Made in France'. Desde o cultivo e produção do linho, ao design e tingimento dos tecidos, passando pela impressão, até chegar à confeção, as etapas são de A a Z realizadas em França.

O objetivo desta iniciativa passa por desenvolver um ciclo de produção cada vez mais local, enfatizando o know-how dos seus parceiros nacionais e maximizando assim o potencial interno – sempre com o foco na sustentabilidade. Mas porquê a aposta neste material? França é hoje em dia o maior produtor de linho a nível mundial (em volume produzido) – por outro lado, o linho é um material versátil, que nunca passa de moda, podendo ser utilizado tanto no verão como no inverno, por ser altamente respirável.

Resistente, durável e ético, características que o tornam num must have que vai querer ter no seu guarda-roupa e nos elementos decorativos de sua casa. Todos estes motivos, e o facto de se tratar de uma fibra Eco-Friendly, sem GMOs e com baixa utilização de fertilizantes, justificam a aposta da marca nesta matéria-prima, perfeitamente alinhada com a sua estratégia de sustentabilidade.

Identificadas tantas vantagens associadas ao linho, a La Redoute, na sua coleção cápsula linho, apresenta nos segmentos 'moda e casa', inúmeras propostas irresistíveis concebidas a partir desta tão nobre matéria.