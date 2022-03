A KLM anunciou, nas últimas horas, o reforço das ligações em Lisboa e no Porto. "São dois dos destinos da companhia a registar um aumento de voos", informa a companhia de aviação neerlandesa em comunicado de imprensa. "A procura por viagens aéreas tem vindo a crescer à medida que as restrições à COVID-19 são levantadas nos Países Baixos e em muitos outros países da União Europeia. A KLM respondeu a esse aumento expandindo em 10% a capacidade nas rotas europeias face a 2021, quase igualando o nível pré-pandemia de 2019", refere o documento.

"Isto equivale a um total de cerca de 16 milhões de lugares. As cidades portuguesas Porto e Lisboa, com três e quatro ligações diárias respetivamente, são apenas alguns dos destinos que registam um aumento dos voos", anuncia ainda a transportadora aérea. "O sucesso dos novos destinos Belgrado, Dubrovnik e Palma de Maiorca, adicionados à rede de rotas da KLM o ano passado, significa que serão novamente incluídos no programa de verão [deste ano]. Também esperamos que os viajantes de negócios regressem", confidencia a companhia.

"Essa é a razão pela qual estão a ser adicionadas frequências às rotas britânicas, alemãs e polacas. Os serviços para Kiev, São Petersburgo e Moscovo mantêm-se suspensos", informa. "A KLM está atenta aos desenvolvimentos na região", refere, todavia, fonte da transportadora aérea. "A KLM também aumentou em 17% a capacidade da sua rede de rotas intercontinentais face ao ano passado, em resposta a uma tendência crescente de reservas. Este verão, vamos operar voos diários para Aruba, Bonaire e Curaçau, aumentando a frequência em Curaçau para dois voos diários durante as férias de verão", esclarece ainda a empresa holandesa.

"Porto de Espanha [em Trindade e Tobago], o novo destino tropical do programa de inverno, também está incluído no de verão, oferecendo aos clientes três voos semanais entre [o aeroporto] Amesterdão-Schiphol e a capital deste país insular", informa a transportadora. "Este verão, a capacidade da KLM para os EUA corresponde à de 2019. Com a retoma dos voos para Salt Lake City e a nova adição de Austin à nossa rede de rotas, vamos estar sempre a operar serviços diretos para 12 destinos nos EUA, o número mais alto sempre", refere ainda o documento.