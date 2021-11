Godechot Pauliet, a marca de relojoeiros e joalheiros fundada em 1922, é hoje uma das maiores referências dedicadas à venda de pedras e metais preciosos, joalharia e ourivesaria de Paris, dispondo das marcas de maior prestígio: Cartier, Rolex, Bulgari, Boucheron, Chaumet, Pomel- lato, Messika, De Grisogono, Omega e Chopard.

A OitoEmPonto pela sua experiência na criação de boutiques de luxo - a última delas a Berluti em Nova York em dezembro de 2020 – foram convidados para projetar este novo espaço.

Com o propósito de honrar a identidade de cada marca e privilegiando texturas e materiais nobres, Godechod Pauliet recupera o esplendor dos seus primórdios. As letras douradas que emolduram a montra, anunciam com solenidade e tranquilidade um lugar especial.

Luz natural, linhas depuradas e materiais nobres e claros, celebram o luxo subtil e trazem uma modernidade intemporal à loja.

Localizada na Avenida Victor Hugo, no 16º distrito de Paris, a boutique é um exemplo de luxo e know-how que celebra a nobreza da sua história e do novo endereço.

Sob a supervisão da OitoEmPonto, Godechot Pauliet, honra assim o know- how artesanal e as jóias da relojoaria e joalharia tradicional com um display elegante e requintado que reflete o código das marcas.

Para este espaço, Jacques Bec e Artur Miranda selecionaram cuidadosamente móveis que se conjugam em perfeita harmonia. Um ambiente quase de casa: candeeiros gráficos, um sofá confortável, uma mesa de centro Finn Juhl e uma panorâmica da Gournay ‘’Hypolita’s Forest’’, pintada sobre folha de ouro perolado em tons outonais.

Com a herança de uma longa linha de criativos joalheiros, Godechot Pauliet surge na década de 1920 em Paris.

A sua principal atividade era o fabrico de joalharia, a venda de metais e pedras preciosas bem como joalharia e ourivesaria.

Na década de 2000, a empresa desenvolveu parcerias com as principais marcas de relógios e inaugurou a primeira loja Rolex na capital. Seguiram-se outras marcas de prestígio, às quais foi oferecido um espaço dedicado na loja.