O Hot Clube de Portugal (HCP), um dos mais reconhecidos clubes de jazz da Europa, criou uma programação à la carte para o "Jazz in Avenida", um evento totalmente aberto ao público, com concertos em palcos singulares, como as esplanadas, lobbies de hotel, espaços culturais, lojas, restaurantes, varandas e até uma garagem.

A Associação Avenida, organizadora do evento, “convida todos, nacionais e estrangeiros, a viverem um dia diferente na avenida mais icónica do país. Duos, trios e até um coro de jazz fazem parte da programação , disponível no site da Avenida da Liberdade”.

"Cada concerto será uma experiência única, com uma diversidade de instrumentos, formações e estilos, e a presença de várias gerações de músicos de excelência do HCP", adianta a Associação Avenida.

Para aquela instituição, "este é um dia especialmente importante, que envolve associados em formato inédito e partilha uma nova faceta da Avenida da Liberdade: um roteiro de jazz a começar ao final da manhã e que segue até ao final do dia”.

“Foi com enorme prazer que desenhámos um evento protagonizado pelo Hot Clube de Portugal, em dez palcos diferentes, na Avenida da Liberdade, que vão permitir partilhar o melhor do jazz com o público, fazendo da cultura o elo unificador de áreas tão diferentes como a hotelaria, a restauração, o retalho ou os serviços”, afirma Sandra Campos, da Direção da Associação Avenida. “É uma enorme satisfação podermos oferecer o 'Jazz in Avenida' aos lisboetas e a quem nos visita, numa época tão feliz como o Natal”, acrescenta.

O Hot Clube de Portugal foi fundado em 1948 e a sua sede criada na Praça da Alegria, nos anos 50 onde cresceu como associação, Clube de Jazz e escola de música. Em janeiro desde ano, o edifício onde se encontrava foi abrigado a encerrar na sequência de chuvas intensas, tendo o HCP sido forçado a sair do seu habitat natural – a Avenida da Liberdade – para um espaço provisório dando concertos em locais parceiros. Ainda sem casa fixa, o “Jazz in Avenida” marca um regresso ao seu lugar de sempre!

O Jazz in Avenida conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo de Lisboa.