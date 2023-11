Se tem miúdos em casa e nunca sabe com que os entreter durante o período que antecede a época natalíca, o Museu das Comunicações, em Lisboa, dá uma ajudinha preciosa.

A pensar em todos aqueles que procuram atividades lúdicas e educativas para ocupar o tempo dos mais novos, organizou as Oficinas Artísticas de Natal que vão decorrer de 18 a 22 de dezembro nas suas instalações.

A pintura vai ser o tema central destas oficinas onde miúdos e graúdos vão poder conhecer de perto o trabalho de diferentes figuras de relevo do mundo das artes. "Na semana antes do Natal, Maria Empis Meira desafia-nos para diversas oficinas artísticas inspiradas nas obras de arte de alguns dos pintores portugueses mais importantes do século XX e que fazem parte do acervo do Museu das Comunicações", pode ler-se no comunicado.

Comunicar Lisboa como a Maluda (18 e 19 de dezembro), Comunicar a metro com Maria Keil do Amaral (20 e 21 de dezembro) e Comunicar o lugar do desenho com Luís Filipe de Abreu (22 de dezembro) são as três sessões que vão decorrer ao longo deste cinco dias entre as 10h30 e as 12h30.

Durante duas horas, todos os participantes - que abrangem famílias com crianças a partir dos seis anos - vão poder revisitar alguns dos trabalhos destes artistas, e posteriormente, pôr em prática o seu lado criativo através de diferentes atividades.