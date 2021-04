No próximo dia 2 de maio, celebra-se o Dia da Mãe e o Jardim Zoológico apresenta sugestões para tornar esta data ainda mais especial. Tigres, leopardos, suricatas, zebras e koalas são algumas das progenitoras que “nasceram” no decorrer do ano passado e que esperam pelos visitantes para dar a conhecer as suas crias.

Para que possa preparar a data com antecedência, o Jardim Zoológico sugere presentes que fazem a diferença. Visite o Jardim Zoológico em família, oferecendo sorrisos e memórias de um dia bem passado usufruindo do pack Dia da Mãe, que oferece gratuidade no bilhete da mãe.

Também pode celebrar a cumplicidade entre mães e filhos ao adquirir na Lanidor as t-shirts “especial Dia da Mãe”, recebendo por cada uma um convite para visitar o Jardim Zoológico. A promoção é válida online e na Lanidor, através do serviço shop online in store até dia 2 de maio de 2021, limitada ao stock existente e nãoo acumulável com outras promoções e/ou benefícios.

Dê ainda a oportunidade à mãe de se tornar uma embaixadora da natureza através do apadrinhamento de um animal, que até dia 2 de maio conta com um desconto de 10€.

As sugestões são diversificadas, mas têm em comum o facto de reverterem para o Fundo de Conservação do Jardim Zoológico (que comemora 137 anos, a 28 de maio), estando deste modo a apoiar um grande projeto de conservação de espécies em perigo de extinção e dos seus habitats.

Sabia que o Jardim Zoológico foi o primeiro parque com fauna e flora da Península Ibérica? A principal missão do Jardim Zoológico é desenvolver um parque, tanto zoológico como botânico, como um centro de conservação, reprodução e reintrodução de espécies em vias de extinção, através da investigação científica e de programas de enriquecimento ambiental.

Aliados a estes fatores estão as vertentes pedagógicas e lúdicas. e, atualmente acolhe cerca de 2000 animais pertencentes a cerca de 300 espécies.