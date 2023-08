A Jamaica tem tudo para fazer as delícias de qualquer tipo de viajante. Praias intermináveis de água turquesa com areia branca onde se pode relaxar, rios e montanhas para elevar a adrenalina dos mais aventureiros, uma gastronomia rica em produtos frescos para os foodies e uma agenda musical e cultural para todos os gostos.

O que precisa de saber antes de viajar para a Jamaica?

Aquando da chegada à ilha, é necessário preencher o formulário de imigração e da alfândega. Uma vez que os aeroportos estão cheios de passageiros, recomenda-se que o faça diretamente, e antes de viajar, no site. Desta forma, são evitados longos tempos de espera nos aeroportos de Montego Bay (MBJ) e Kingston (KIN). Os viajantes também podem preencher os documentos a bordo, mas o tempo de espera será maior nos aeroportos à chegada.

Hotels e Resorts onde vai querer ficar para sempre

Este ano, a Jamaica expandiu a oferta hoteleira na ilha com novas aberturas, como as três novas unidades sob o rótulo Sandals. Duas delas ficam em Ocho Rios, Dunn's River e Royal Dunn's River, e são só para adultos, e outra em Runaway Bay, Runaway Bay, ideal para casais e famílias. Existem ainda os hóteis da cadeia Princess Hotels, para não falar do Palladium Hotel Group, que continua a apostar no destino caribenho da Jamaica. O grupo hoteleiro espanhol, que já tem dois hotéis em Montego Bay, renovou recentemente o Grand Palladium Jamaica Resort & Spa.

A não perder na Jamaica

O verão na Jamaica move-se sempre ao ritmo do reggae e o Reggae SumFest é o festival mais conhecido a nível mundial no que diz respeito a este estilo de música. Este evento realiza-se em Montego Bay e durante o mês de julho e conta com a participação de inúmeros artistas locais e internacionais. Segue-se o Dream Weekend, que se realiza entre 28 de julho a 1 de agosto. A partir de Negril, é organizada a festa mais divertida e vibrante das Caraíbas onde poderá encontrar música ao vivo, DJs e diferentes ritmos musicais.

Se gosta de música também não deve perder o Festival da Independência que se realiza todos os anos entre 30 de julho e 6 de agosto e enche a ilha de alegria e folia.