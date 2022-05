Já tem planos para o fim de semana? O programa ideal está mesmo ao virar da esquina com estas sugestões

Um pouco de magia da Disney

Porto | espetáculo | 14 mai.: 16h | M/6

A magia da Disney está prestes a chegar ao Porto. A Lisbon Film Orchestra, conduzida pelo maestro Nuno de Sá, apresenta o espetáculo "Disney in Concert" na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. "O Rei Leão", "A Pequena Sereia" e "Piratas das Caraíbas” são apenas algumas das estrelas deste concerto, tocado por 55 músicos.

Um festival à medida das famílias

Águeda | festival | 14, 15 mai.: 10.30h-18h | M/0

Nos dias 14 e 15 de maio, Águeda recebe a 13.ª edição do Festival i!, com a missão de juntar as famílias à volta das artes. Há música, teatro, jogos e livros, direcionados para bebés, miúdos e graúdos. O recinto da Casa do Adro, o Parque da Alta Vila, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre e algumas ruas da cidade acolhem os festivaleiros, neste evento tão especial.

Que comecem os Santos Populares

Lisboa | arraial | 15 mai.: 19h | M/0

A abertura oficial dos Santos Populares acontece já este fim-de-semana, com o maior arraialzinho de Portugal. Entre as 19h e a meia-noite, regressa-se ao calor e às festividades de verão, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Música, dança e gastronomia unem-se numa noite inesquecível, com direito às tradicionais sardinhadas.

Patudos são bem-vindos

Alfragide | atividades | 14, 15 mai.: 10h-22h | M/0

Há cinco anos atrás, o Alegro Alfragide tornou-se dog friendly. Para celebrar, o centro comercial tem preparado um fim de semana dedicado a todos os donos e aos seus fiéis cãopanheiros. Além de um mercado canino na praça principal, angariações solidárias, atividades e workshops marcam presença, sempre com o bem-estar dos patudos em mente.

As aventuras de Lia

Portel | cinema | 15 mai.: 16h, 18h | M/6

Este fim de semana, o filme "As Aventuras de Lia" encontra-se em exibição no Auditório Municipal de Portel. Com Dentuça, Fofo e Gordo, as suas três doninhas de estimação, a corajosa Lia vai sobrevivendo, ao roubar comida no castelo do regente Tristão. Até ao dia em que a sua vida se transforma numa perigosa missão de salvamento.