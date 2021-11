O sol do verão de São Martinho já se pôs e o frio volta a atacar! Por isso, nada melhor do que um programa familiar dentro das incríveis salas de teatro de Lisboa. E o que não falta nas imediações destas nobres casas de arte por esta altura, para continuar a festejar? As castanhas estaladiças e acabadinhas de sair do lume ou um chocolate quente a acompanhar a dança e a música. Que se abra o pano!