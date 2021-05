Já sabe o que vai fazer no fim de semana com a família? Veja estas sugestões

Sabe como nasceu o Dia Internacional do Brincar? A data foi criada durante a 8.ª Conferência Internacional de Ludotecas em Tóquio, no ano de 1999, por iniciativa da então presidente da International Toy Library Association (ITLA) – Freda Kim.

Foi celebrado pela primeira vez em 2000 e reconhecida no calendário da UNICEF. Foi escolhido o dia 28 de maio por ser o dia de aniversário da ITLA. Já sabe o que vai fazer para assinalar a data?

Um jardim para descobrir e brincar

Matosinhos | visita e oficina| 3.ª a dom.: 10h-13h, 15h-18h

Até 6 de junho, os jardins do Museu de Quinta de Santiago recebem três instalações interativas para as crianças brincarem, construírem e pintarem. Na atividade Tronco Puzzle, a dinâmica acontece assim: no jardim, as partes de um tronco talhado convidam à construção de um puzzle 3d, através da sobreposição das várias rodelas dispostas no relvado.

História de uma gaivota e de um gato

Maia | exposição temporária | 2.ª a 6.ª: 9h-12.30h, 14h-17.30h

No ano em que Luís Sepúlveda nos deixou, relembra-se o espetáculo "História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar", a partir da obra do autor, que o Teatro Art’Imagem estreou em 2008, com uma exposição que apresenta os materiais cenográficos e as marionetas de Sandra Neves, recordando o universo do espetáculo.

A Detetive do Bairro - Festival Play

Lisboa | festival | 29, 30 mai.: 16.30h

O Festival Play regressa ao LU.CA – Teatro Luís de Camões com mais uma sessão de cinema desta vez com uma detetive especial. Agathe-Christine, ou apenas AC, tem 10 anos e prefere brincar sozinha. Para ver nos dias 29 e 30 de maio, às 16.30h.

Planeta Dança: Terceiro Capítulo

Lisboa | bailado | Sáb., dom.: 11.30h

“Quando se nasce não se conhece o chão, onde se dança, mas dança-se com o corpo, instrumento de criação do movimento, dança-se mesmo antes de saber andar, o corpo a querer crescer, voar.” A Companhia Nacional de Bailado apresenta o terceiro capítulo deste bailado com direção, escrita e coreografia de Sónia Baptista.

Cruella

Cinema | todo o País

A famosa Cruella, do filme “101 Dálmatas”, vai dar-se a conhecer, num filme da Disney, com Emma Stone. Anos 70, Londres, a meio da revolução do punk rock, segue uma jovem vigarista chamada Estella, uma rapariga inteligente e criativa, determinada a fazer vingar o seu nome através das suas roupas. Estella abraça o seu lado perverso e torna-se numa estridente, elegante e vingativa Cruella.

