Acontece na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Braga | atividades lúdicas e pedagógicas | 28 ago.: 17h, 29 ago.: 15.30h | M/0

Nos dias 28 e 29 de agosto, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva tem sessões para pais e bebés e uma história para contar, no Parque de Guadalupe, à volta da Maria Popó.

Feira do Livro arranca no Porto

Porto | Feira | 27 ago. a 12 set., 2.ª a 4.ª.: 12.30h-21h; 5ª a 6ª.: 12.30h-23h; sáb.: 11h-23h; dom.: 11h-21h | M/0

Os livros voltam a ser as estrelas principais da cidade Invicta, abrindo janelas e portas para receber a nova edição da Feira do Livro, que vai ter lugar nos Jardins do Palácio de Cristal. Se é uma daquelas pessoas que não perde uma Feira do Livro, e está sempre à espera do arranque para adquirir os folhosos mais exclusivos, então disponha-se a visitar a Feira do Livro do Porto, a decorrer até 12 de setembro.

Museus e palácios gratuitos ao domingo

Região de Lisboa | monumentos | dom. e fer. | M/0

Museus e monumentos gratuitos são uma excelente notícia para as famílias descobrirem a história de Portugal. Aos domingos, existem muitos museus e monumentos grátis geridos pela Direção-Geral do Património Cultural. Sugerimos seis, que ficam na capital ou a poucos quilómetros.

Cinema ao ar livre em Évora

Évora | sessões de cinema | 28 ago. | M/12

O Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida está a fechar o seu ciclo de cinema ao ar livre. Este sábado, Paulo Rocha, com Rio do ouro (1998) e Roy Andersson com Da eternidade (2019) completam a programação, que encerra com um concerto de Xinês, que nos propõe uma viagem conjugando música e imagens, texturas e paisagens.

Agosto com Filminhos no Sofá

Todo o País | sessão de cinema ago. | M/4

No mês de agosto, as sessões em sala dos Filminhos Infantis à Solta pelo País fizeram uma pausa para férias e, neste sentido, a sessão deste mês será um exclusivo do Videoclube da Zero em Comportamento. Sem sair do sofá, histórias divertidas e pedagógicas vão entrar pela sala de estar, para encantamento de toda a família.

