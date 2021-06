Já sabe o que vai fazer esta semana com a família? Veja aqui sugestões

Baloiços da Rapa na Serra

28 jun. | passeio | Aldeia da Rapa | M/0

Dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, encontra dois baloiços e um miradouro para apreciar a paisagem do Vale do Mondego e de Celorico da Beira. Construídos a uma altitude de 990 metros, ficam no ponto mais alto da serra da Lomba, junto ao parque eólico, na aldeia da Rapa. Estes dois baloiços, em madeira em estrutura dupla, e o miradouro estão instalados em pontos estratégicos para desfrutar de uma vista desafogada.

HIPPOspeed: o novo passeio de lancha rápida em Lisboa

29 jun. | passeio | Lisboa | M/6

Lisboa como nunca a viu! Conheça a capital numa nova perspetiva num passeio de 50 minutos no rio Tejo em lancha rápida. Entre as águas do rio Tejo, margem a margem passeie numa embarcação semirrígida confortável e segura, que permite uma experiência única de velocidade e pura adrenalina. Percurso/Passagem: Praça do Comércio, MAAT, Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém, Ponte 25 de Abril, Cristo Rei, Fragata D. Fernando II e Glória e Alfama.

À descoberta das aves do Tejo!

30 jun.: 9h-19h | visita | Vila Franca de Xira | M/5

O EVOA situa-se na Reserva Natural do Estuário do Tejo. Aqui o visitante pode apreciar mais de 100 espécies de aves no seu estado selvagem. A experiência começa ao entrar na Lezíria Sul de Vila Franca de Xira: no contraste entre paisagens, na conjugação da tradição com a inovação e, é claro, na variedade de espécies que se alimentam ou refugiam nas valas, campos agrícolas, incluindo os arrozais, e pastagens da lezíria, dando as boas vindas a todos os que percorrem este espaço fascinante!

Os Croods – Uma Nova Era: já estreou!

1 jul. | cinema | Todo o País | M/6

Os Croods já tiveram a sua dose de perigos e desastres, desde as presas de bestas pré-históricas até ao fim do mundo, mas agora enfrentam o seu maior desafio de sempre: outra família. Os Croods necessitam agora de um novo lugar para viver. E, assim sendo, esta família pré-histórica aventura-se pelo mundo em busca de um lugar mais seguro ao qual possam chamar Lar. Quando descobrem um paraíso murado que corresponde às suas necessidades pensam que os seus problemas estão resolvidos… mas há um senão -aí vive já outra família: os Megamanos.

Uma visita selvagem

2 jul.: 10h-17h | visita | Montemor-o-Novo | M/0

350 Animais de 70 espécies diferentes, em pleno Alentejo, são um bom argumento para levar as crianças a Lavre, Montemor-o-Novo, onde está situado o parque animal Monte Selvagem. A apenas 50 minutos de Lisboa, este é um espaço com cerca de 20ha que combina na perfeição uma reserva animal, um projeto de educação ambiental e um parque de lazer!

