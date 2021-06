“23 Atividades para quem quer ser um Eco Herói”

7 jun. | livro | Booksmile | Todo o País | M/9

Num abrir e fechar de olhos vai aprender a reutilizar, a reciclar e, sem dar por isso, também estará a ajudar o ambiente. Utilizando materiais usados, vai aprender a fazer um saco a partir de uma t-shirt, uma tenda camuflada, um esconderijo para morcegos, entre tantos outros projetos bem divertidos. Tudo com este livro!

Living Among What’s Left Behind

8 jun.: 9.30h-12.30h, 14h-17.30h | exposição fotográfica | Museu de Santa Maria de Lamas | Santa Maria da Feira | M/0

“Living Among What´s Left Behind” é o nome da assombrosa exposição de fotografia do fotojornalista Mário Cruz que permanecerá durante todo o ciclo de programação do Basqueirart na Sala da Cortiça do Museu de Lamas.

Premiada pela World Press Photo na categoria de Ambiente, reúne imagens captadas durante um mês nas Filipinas, onde o fotojornalista visitou comunidades que vivem ao longo do rio Pasig, declarado biologicamente morto na década de 1990, testemunhando uma situação extrema de poluição ambiental.

“Água – Uma Exposição sem Filtro”

9 jun.: 10h-18h | exposição | Pavilhão do Conhecimento | Lisboa | M/0

"ÁGUA – Uma exposição sem filtro" dá voz ao direito básico de ter água potável, com a ajuda da ciência, da tecnologia e com o compromisso de todos nós. Num registo positivo, cativante e acima de tudo consciente, convida-nos a experimentar e a descobrir as múltiplas facetas da disponibilidade e uso deste bem essencial.

Produzida pelo Pavilhão do Conhecimento, esta exposição surge no contexto da Década Internacional para a Ação – Água para o Desenvolvimento Sustentável e enquadra-se no objetivo 6 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável: água e saneamento para todos até 2030.

Uma viagem pelos Oceanos

10 jun.: 10h-19h | visita subaquática | Sea Life Porto | Porto | M/0

No Sea Life Porto encontra uma grande variedade de animais, dos mais curiosos aos mais simpáticos, dos mais raros aos mais enigmáticos... entre eles 10 pinguins Humboldt!

Para aqueles que são amantes dos misteriosos e temidos tubarões; para os apreciadores da cor, fantasia e variedade de peixinhos tropicais como o peixe-vaca, a donzela-algueira ou o peixe-porco-palhaço; para os especialistas em espécies de água doce como o barbo ou o góbio; ou para aquelas pessoas que, no final, acabam sempre por preferir a tímida e singela estrela-do-mar…Mas há muito mais para descobrir no grande aquário portuense, principalmente a mais recente atração: Porto dos Pinguins, que é habitado por 10 aves marinhas da espécie Humboldt.

Passeio dos Poetas

10 jun. | passeio | Torres Vedras | M/0

Conhecida pelos seus extensos areais, as belas paisagens e as ondas perfeitas para prática de desportos náuticos, Santa Cruz tem muito mais para contar a quem a visita e há um Passeio dos Poetas que serve de roteiro a quem visita esta pitoresca vila localizada a oeste, no concelho de Torres Vedras.

