Cinemundo traz novidades às salas de cinema e todos vão ficar a ganhar, famílias incluídas!

A distribuidora nacional, presente no mercado há 7 anos, anunciou recentemente a distribuição dos catálogos da Universal Pictures e da Warner Bros – dois nomes de peso – que junta ao seu portfólio, posicionando-se desta forma como uma forte aspirante à liderança do mercado de distribuição de cinema em Portugal.

A distribuição do catálogo da Universal Studios desde abril de 2020 e do catálogo da Warner Bros Pictures, que ocorrerá em julho deste ano e que representam cerca de 35% do mercado de distribuição em Portugal, juntam- se aos cerca de 8% que a Cinemundo representa no mercado dito de distribuição independente, contribuindo para um maior balanceamento entre os principais players.

Já a contar com a distribuição pela Cinemundo, no segundo semestre de 2021, a Universal Pictures Portugal irá lançar em cinema sequelas de filmes de enorme sucesso mundial, tais como, Velocidade Furiosa 9, Halloween Mata, Boss Baby - Negócios de Família, Cantar 2 e Downton Abbey 2.

No que diz respeito à Warner Bros Picture, ao fazer parte da família Cinemundo a partir de 1 de julho de 2021, terá como novidades de estreia alguns dos mais aguardados blockbusters do ano, como O Esquadrão Suicida, Dune (Duna), The Untitled Matrix Film, entre outros.

Retomando o agradável hábito de ir ao cinema, são estreias a considerar pelas famílias: "Spirit Invencível" (3 de junho), "Os Croods Uma Nova Era" (1 de julho), "Space Jam Uma Nova Era" (15 de julho), Boss Baby Negócios de Família" (30 de setembro) e "Cantar 2" (1 de dezembro).

créditos: © 2021 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

Fique atento e corra às salas de cinema em segurança, para experiências únicas que envolvem a empatia com o público, no lado social da sétima arte!