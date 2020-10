Entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, não vai poder deslocar-se para fora do seu concelho de residência, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa. Porém, existem exceções, que deve consultar na Resolução do Conselho de Ministros. Entre estas exceções encontra-se a permissão de deslocações para assistir a espetáculos culturais, se estas se realizarem entre concelhos limítrofes ao da residência habitual ou na mesma da Área Metropolitana e desde que tenha consigo o respetivo bilhete. Escolha o melhor programa e aproveite!

Halloween festejado a Norte e em casa

Porto | espetáculos | 31 out.: 21.30h | M/0

A plataforma de streaming portuguesa Cliveon promove, no dia 31 de outubro, às 21.30h um grande espetáculo de cariz familiar, que tem como base o Halloween e que estará a cargo dos “be-dom”, o mais internacional grupo português de artes performativas. O evento realiza-se na sala de espetáculos Hard Club Porto e conta com transmissão em simultâneo via streaming.

Jazz e música clássica em Espinho

Espinho | festival | 30 out.: 21.30h

O Festival Internacional de Música de Espinho (FIME) apresenta a 46.ª edição, até 6 de dezembro, a acontecer entre o Auditório de Espinho e a Igreja Matriz da cidade. O grande destaque desta edição vai para a interpretação da obra Music for 18 Musicians de Steve Reich, um dos compositores mais emblemáticos da música contemporânea. A 30 de outubro, o FIME Ensemble e o Drumming GP apresentam esta obra, após cerca de 20 anos desde a última apresentação em Portugal (Porto, 2001).

História da dança em capítulos

Lisboa | 31 out.: 11.30h, 15h, 25 out.: 11.30h

“Quando se nasce não se conhece o chão, onde se dança, mas dança-se com o corpo, instrumento de criação do movimento, dança-se mesmo antes de saber andar, o corpo a querer crescer, voar.” A Companhia Nacional de Bailado apresenta um espetáculo dividido em dois capítulos entre outubro e novembro.

No "Bairro das Águas Livres"

Algés | dom.: 11h

Até 13 de dezembro, a Companhia de Actores mostra o seu espetáculo infantil "Bairro das águas livres", que pretende levar os mais novos a reconhecer o valor inestimável da água e como se deve poupá-la. Há algo de errado no pacato Bairro das Águas livres... Todas as Gotas estão a ficar doentes e cansadas!

Mitologia em destaque

Almada | 30, 31 out.: 21.30h

Mythos, espetáculo de inspiração clownesca, é uma criação original com direção artística de Joseph Collard, clown belga que integrou o elenco do espetáculo Ovo do Cirque du Soleil. Uma conferência sobre a Mitologia para assistir em Almada.

Marionetas já estão de despedida

Moita | festival de teatro | até 31 out.

A quarta edição do Manobras – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas – termina a 31 de outubro. Com uma programação que rondou 15 territórios, este sábado vai estar na Moita com o espetáculo “Lições de Voo”.

"Uma Gota no Oceano" sobe ao palco do Teatro Bocage

Lisboa | teatro | 31 out.: 16h | M/6 | 7,50€

E se uma pequena gota de água falasse? E se levasse o público a conhecer alguns dos locais mais poluídos do planeta? E mostrasse como podem participar na mudança que o mundo precisa? Foi isto mesmo que aconteceu a Francisca, uma rapariga simpática mas que nunca se preocupou com estas coisas.

Esta menina pensava que não podia fazer a diferença, que era apenas uma gota num oceano de pessoas que não queriam saber. Mas é precisamente uma gota, do verdadeiro oceano que a vai fazer embarcar numa aventura mágica e mostrar-lhe a importância que os pequenos gestos podem fazer. Uma proposta da companhia de Teatro Umbigo no palco do Teatro Bocage.

Vamos calçar os Sapatos do Sr. Luiz?

Lisboa | visita e espetáculo | 31 out.: 11h

Desde a temporada 2019 /2020, numa nova versão de "Os Sapatos do Sr. Luiz", juntaram-se as pegadas de um famoso futurista que se manifestou e, ainda, as de quem, nos bastidores, ajuda diariamente a pôr todos os espetáculos de pé. Embarque nesta visita que também é um espetáculo e conheça os sapatos deste teatro, ou melhor, quem os calçava.

"A Cigarra e a Formiga" rumam ao Algarve

Faro | espetáculo | 1 nov.: 16 | M/0

No dia 1 de novembro, às 16h, a Fundação Pedro Ruivo, em Faro, acolhe o espetáculo para crianças “A Cigarra e a Formiga”, um musical bem ao jeito 2020, em que a cigarra é uma grande vedeta de cabaret, e a formiga a aconselha a não fazer só aquilo de que gosta. É preciso começar a trabalhar antes que o inverno chegue!

