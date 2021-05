Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

5L Festival Internacional Literatura e Língua Portuguesa

Região de Lisboa | Festival de Literatura | 5 a 9 mai.

A Câmara Municipal de Lisboa promove um evento literário regular, de dimensão internacional, que celebra a língua, os livros, a literatura, as leituras e as livrarias em Lisboa. Neste festival também pode participar em concertos de entrada livre, mas com reserva obrigatória. Todos os concertos Lisboa 5L terão transmissão em live streaming. Conte com cinema, small talk, debates e mesas de autor, entre outros.

Impossível

Lisboa | teatro | 8, 9 mai.: 11.30h | M/3

Através da interação entre a atriz e as imagens manipuladas em tempo real pela ilustradora, Impossível conta a história do universo, bem vista de perto (e a vários anos-luz), desde o Big Bang ao aparecimento do homem, levando-nos numa longa viagem entre partículas, estrelas e dinossáurios. Para ver no LU.CA - Teatro Luís de Camões.

Do online para as salas de cinema da Invicta

Porto e Norte | festival | até 3 jun. | M/12

Depois da edição online em março, o BEAST IFF estende a sua programação às tradicionais salas de cinema do Porto. Até ao momento, estão previstas 16 exibições únicas até 3 junho. A sala de espetáculos Casa das Artes vai sediar duas sessões do programa Portuguese Abroad, nos dias 6 e 8 de maio.

Tom & Jerry

Todo o País | estreia 6 mai.

Com as vozes de Sara Matos, Manuel Marques e Pedro Sousa, eis a narrativa que descreve a história dos piores amigos e melhores inimigos. Tom e Jerry, um rato e um gato, ressurgem para fazer rir dos mais pequenos aos maiores amantes desta animação.

A Pequena Sereia

Lisboa | teatro infantil | 9 mai.: 10.30h

A cantar e a brincar com os seus amigos, entre algas, medusas e ondas do mar, a Pequena Sereia vai encontrar o caminho. A cantar e a brincar com os seus amigos, entre algas, medusas e ondas do mar, a Pequena Sereia vai encontrar o caminho… E vai apaixonar-se por um príncipe!

