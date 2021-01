Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Grilis em Paris

Porto | oficina criativa | 10 jan.: 10.30h | (0-18m)

A trupe de grilos cantantes continua a acompanhar os mais pequenos, agora numa aventura em Paris. Participe na Casa da Música, no Porto.

Uma mulher à frente do seu tempo

São João da Madeira | exposição temporária | 3ª a 6ª.: 9h-18h, sáb.: 10h-18h, dom.: 10.30h-18h | M/0

Luísa Reis Cabral, costureira de chapéus durante mais de 40 anos, realizou os mais diversos tipos de chapéus para todas as ocasiões, chegando a ter como clientes grande parte da elite social de Lisboa, incluindo a mãe de Pinto Balsemão e a Duquesa de Cadaval. Esta exposição constitui um tributo a toda a sua vida dedicada a este ofício.

2021 começa em grande com os Filminhos Infantis

Todo o País | sessão de cinema | jan. | M/4

Os Filminhos Infantis à solta pelo País voltam para mais um ano para animar os mais novos. Para começar com pé direito, dão as boas-vindas a 2021 com o filminho acerca de um pai que acha que o seu filho já é suficientemente crescido para sair de casa. Assista a estas curtas no videoclube da Zero em Comportamento.

Visita ao Jardim da Gulbenkian em Língua Gestual Portuguesa

Visita online

O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian é um dos jardins mais emblemáticos do movimento moderno em Portugal e uma referência para a arquitetura paisagista portuguesa. Quer conhecê-lo de uma forma especial?

créditos: Gonçalo Barriga

Pizza de fruta para toda a família

Receita

Para as famílias viciadas em pizza, não deixem de experimentar esta sobremesa maravilhosa cheia de cor e sabor!

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.