Com quase 30 anos de carreira, António Fontinha diz que não conta a história. Vive a história e leva o público na mesma viagem. A base do seu reportório centra-se em temas da tradição oral portuguesa.

Fontinha tem o curso de teatro da escola superior de Teatro e Cinema de Lisboa, trabalhou como ator e começou a contar histórias ao serviço do Chapitô. É um dos pioneiros da narração oral em Portugal.

A sessão de “Contos Antigos” está agendada para o próximo domingo, dia 10 de janeiro, às 11h, no Cineteatro Grandolense. A entrada é gratuita mediante inscrição antecipada através do telefone 269 450 080 ou do email biblioteca@cm-grandola.pt.

A sessão está inserida no projeto da Biblioteca Municipal de Grândola “É uma Vez” - pequenos e grandes espetáculos criados a partir de livros, com histórias tradicionais e modernas, dirigidos ao público em geral com o objetivo de promover práticas culturais em contexto familiar.

O espetáculo obedece a todas as normas de segurança e higiene recomendadas pela DGS.