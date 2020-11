Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Para Famílias Madrugadoras

Lisboa | Atividades Pedagógicas e Lúdicas | 14 e 15, 21 e 22 nov.: 10h-13h

A pedido de várias famílias, nos próximos dois fins de semana, dias 14 e 15 de novembro e 21 e 22 de novembro, o Pavilhão do Conhecimento abre portas mais cedo, a partir das 10h e até às 13h.

A iniciativa “Famílias Madrugadoras” foi criada a pensar nas crianças que nos dias de descanso despertam à mesma hora dos dias de escola e também a pensar nos pais que só vão poder contar com as manhãs de sábado e domingo para as manterem ocupadas com muita energia e em segurança.

Há tanto para fazer em casa!

Atividades diversas | Em casa

Das séries de TV às apps e jogos, passando pelo tempo passado na cozinha ou de volta das artes manuais, são múltiplas as atividades que pode desenvolver em família este fim de semana. Tome nota e escolha o programa que mais se adapta a todos aí em casa.

Berlindes, Dança das Cadeiras, Telefone Estragado - ainda se lembra destes jogos tradicionais? Recupere-os para uns bons momentos de diversão, com brincadeiras tão simples!

O Pequeno Livro dos Medos em palco

Odivelas | Espetáculo | 14 nov. a 20 dez., sáb., dom.: 11h

Em “O Pequeno Livro dos Medos”, Sérgio Godinho mostra que o medo faz parte de nós, como os ossos e os pulmões, a coragem, o riso ou as lágrimas. A partir do livro para crianças do cantor e autor, Elsa Galvão, adaptou, encenou e interpreta a peça que agora sobe ao palco da Sala Experimental da Malaposta.

Merce Cunningham ao vivo e online

Porto | Espetáculo | 13 nov.: 19.30h, 14 nov.: 10.45h

O CNN – Ballet de Lorraine apresenta em estreia nacional, no Teatro Rivoli, um programa especial composto por três peças que foi originalmente integrado, em 2019, nas comemorações do centenário do coreógrafo americano Merce Cunningham (1919 - 2009). Recorde-se que a última vez que o seu génio passou pelos palcos da cidade foi há 20 anos, no âmbito da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura.

Viana do Castelo acolhe Lullaby

Viana do Castelo | Teatro | 15 nov.: 11h

O espetáculo Lullaby parte de um cruzamento do bailado “Copélia" e do conto a “A Lagarta Comilona”, de Eric Carl, baseando-se na construção de estímulos sensoriais, em particular daqueles que partem de elementos naturais como as frutas as cores e os legumes. Para assistir no Teatro Municipal Sá de Miranda.

