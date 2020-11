Fim de semana em casa: 7 filmes para ver de pantufas

Nestes próximos dias que se avizinham, há boas razões para estar atento aos canais Hollywood e Tv Cine e nós apresentamos-lhe apenas sete: “Robôs”, “Mr. Link”, “Spongebob SquarePants – O Filme”, “Spy Kids: Todo o Tempo do Mundo”, “Uma Aventura nos Mares - A 1ª Viagem De Circum-Navegação”, “A Familia Addams” e Gru – O Maldisposto 2.

Robôs

Num mundo habitado unicamente por robots, um jovem inventor tenta contrariar os planos maquiavélicos de um tirano. Um filme para ver no TV Cine Emotion, no dia 14 de novembro, às 9.10h.

Mr. Link

Farto de levar uma vida solitária, no Noroeste do Pacífico, Mr. Link - 2,40m de altura, 290 quilos e coberto de pelo - recruta o explorador Sir Lionel Frost e a aventureira Adelina Fortnight, para o guiar numa fantástica viagem em busca dos primos. Aventuras para assistir no TV Cine Emotion, no dia 14 de novembro, às 10.45h.

Spongebob SquarePants – O Filme

Este sábado, pelas 10.55h, o Canal Hollywood vai levá-lo até ao fundo dos mares - Bob a esponja e o seu amigo a estrela do mar tentam encontrar a coroa roubada do rei Neptuno!

Uma Aventura nos Mares - A 1ª Viagem De Circum-Navegação

Também este sábado, pelas 13.55h, o TV Cine Emotion vai conduzi-lo por uma viagem que se inicia no mesmo local onde irá terminar e a partir da qual nada será igual. Esta é a crónica dos navegadores que se colocaram ao leme da História e mudaram o rumo da Humanidade.

Spy Kids: Todo o Tempo do Mundo

Com o apoio dos já conhecidos elementos da família SpyKids, Carmen Alexa Vega) e Juni Cortez Daryl Sabara) e a ajuda de fantásticas armas secretas, Rebecca e Cecil talvez cheguem a tempo de salvar o mundo da terrível ameaça de TimeKeeper. Descubra tudo este sábado, no Canal Hollywood, às 12:20.

A Familia Addams

No domingo, bem de manhã cedo, pelas 8.05h, Os Addams, a família mais arrepiante do Halloween, estão de volta ao grande ecrã na primeira comédia animada sobre a família mais estranha e macabra do bairro. Divertida e excêntrica, a Família Addams vai redefinir o que significa ser um bom vizinho. Para ver no TV Cine Top.

Gru – O Maldisposto 2 | M/6

Nesta nova aventura repleta de ação e de momentos hilariantes, que o Canal Hollywood vai mostrar no domingo, às 12.35h, Gru é recrutado por uma organização anticrime para capturar um novo supervilão: Eduardo? El Macho? e o seu filho António.