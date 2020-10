Oficinas pelo mundo das escovas de dentes e das poções mágicas

Lisboa e Porto| workshop | 24 out.: 15h |M/5

Este sábado, o ateliê do Museu da Farmácia vai ensinar às crianças a estrutura e composição dos dentes e a correta utilização da pasta de dentes e do fio dental. De seguida, os pequenos cientistas vão fabricar a sua própria pasta de dentes, que podem levar para casa.

Portugal by Foot: Caminhada Sonora

Sintra | caminhada| 25 out.: 14h-17h | M/6

Se deseja ter uma experiência profunda e intensa em contacto com a Natureza, experimente uma Caminhada Sonora, com a Portugal by Foot. O percurso realiza-se em silêncio pela floresta, com apontamentos musicais e algumas propostas de exercícios que convidam à meditação, à escuta e à contemplação da Natureza.

Companhia Nacional de Bailado: uma história da dança em capítulos

Lisboa | bailado | 24 out.: 11.30h, 15h, 25 out.: 11.30h | M/6

A Companhia Nacional de Bailado apresenta um espetáculo dividido em dois capítulos. O segundo estreia já este fim de semana e deixa algumas questões: Qual é o poder da dança? A dança está ao serviço do poder? Para assistir no Teatro Camões. Existe bilhete CNB em Família, 50% (até dois adultos quando acompanhados por criança(s) até 12 anos.

Construções gigantes chegam à capital em lego

Lisboa| exposição | 2ª a dom.: 10h-20h | M/0

Mais de 100 construções surpreendentes com 5 milhões de peças LEGO®, 2 mil m2 de superfície, zona de diversão e 10 camiões de peças e equipamentos fazem desta a maior exposição europeia de modelos feitos com peças LEGO. A não perder na Cordoaria Nacional, de 24 de outubro até 21 de março.

Cinema para todos no Pinhal Novo

Pinhal Novo | cinema| 23, 24 e 25 out. | M/6

O Ciclo de Cinema Europeu está a chegar ao Auditório Municipal de Pinhal Novo, com filmes para animar os mais pequenos. No dia 25, às 16h, o Auditório Municipal de Pinhal Novo dá espaço ao Cinema Infantil, com a exibição do filme “A Ovelha Choné - A Quinta Contra-ataca”, numa organização da Câmara Municipal de Palmela.

