Ciclo de Circo anima a Invicta

Porto e Norte | espetáculo | 28 ago. a 26 set.

A essência do circo contemporâneo está de volta ao norte do País e todos estão convidados a participar deste evento que vai despertar a atenção de pequenos e graúdos, em segurança. Ao longo de quatro fins de semana, serão realizadas cerca de 20 apresentações de 14 espetáculos de companhias e artistas residentes em Portugal.

Fraga da Pena ou à descoberta do Paraíso

Benfeita | Passeio

Descubra este magnífico conjunto de cascatas, com sucessivas quedas de água potável e fresca, na Serra do Açor. Surpreenda-se com uma Natureza vasta, suba até ao topo, seguindo os passadiços e observe as aldeias de xisto à volta, do topo do monte. Um desafio para toda a família!

Aveiro Síntese 2020 leva concertos às ruas

Aveiro | concertos | até 20 set.

A Arte no Tempo e o Teatro Aveirense apresentam, de 27 de agosto a 20 de setembro, a 4ª edição da bienal Aveiro Síntese, com 10 concertos que vão ocupar vários espaços da cidade. Combinando obras históricas com criações de compositores portugueses e seleções de estúdios internacionais, a Aveiro Síntese dedica maior atenção à música de câmara mista e à integração de jovens músicos em formação. Acompanhe a programação.

Feira do Livro de regresso a Lisboa

Lisboa | Feira | até 13 set.

A Feira do Livro celebra 90 anos com a maior oferta editorial de sempre no Parque Eduardo VII. Das muitas atividades que vão decorrer, destaque para a ação de educação ambiental que o Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul vão promover, enquadrada na sua campanha de sensibilização “Vamos salvar os cavalos-marinhos da Ria Formosa”, através de diversas sessões de leitura do conto “O Xerife da Ria Formosa”.

Brincadeiras em Évora

Évora | atividades pedagógicas e lúdicas | 29 ago.

Em Évora, o Centro de Arte e Cultura - Fundação Eugénio de Almeida apresenta para os próximos meses uma programação diversa para os mais novos. Há oficinas, visita-jogos e poesia para gente miúda. Tudo isto com toda a segurança. Este sábado, às 15h, não é exceção.