Já sabe o que vai fazer com a família este fim de semana? Temos sugestões grátis!

Sobre rodas!

Maia | atividades radicais | 2.ª a dom.

Se há miúdos radicais aí em casa, reserve um pouco do fim de semana para ir até ao Skate Park da Maia. Por lá encontra rampas, escadas, muretes, corrimões e outras características para arriscar as manobras!

IV Festival Internacional de Órgão de Mafra

Concerto | 5 a 25 set., 6.ª, Sáb., Dom.: 16h-21.30h

Arranca já este domingo a quarta edição do Festival Internacional de Órgão de Mafra, com um concerto único às 16h. A entrada é gratuita e sujeita à lotação. O levantamento dos ingressos deve ser feito nos postos de Turismo de Mafra e da Ericeira. Mais informações: 261 817 170.

Lisboa na Rua

Lisboa | animações | Até 19 set.

Até 19 de setembro, o Lisboa na Rua preenche a cidade com música, teatro, dança, cinema, artes plásticas, novo circo e muito mais! Muita música, com concertos, e exposições é o que pode esperar já a partir de dia 3. Dê uma vista de olhos na programação.

Sessões de cinema gratuitas em Almeirim

Almeirim | sessão de cinema | 6 ago.: 21.30h

A biblioteca municipal de Almeirim está a organizar um ciclo de cinema gratuito a decorrer em espaços ao ar livre da região. No dia 3, pelas 21.30h divirta-se com os miúdos a assistir a “Snow: Os domínios do espelho” em Benfica do Ribatejo, junto ao pavilhão.

Do alto do Castelo de Tavira

Tavira | visita | 2.ª a 6.ª: 8.30h-17h, sáb., dom. fer.: 10h-19h

O Castelo de Tavira localiza-se na Vila Adentro, junto à Igreja de Santa Maria do Castelo. Tem no seu interior um jardim e partir do mesmo tem uma vista panorâmica sobre Tavira. Se estiver a Sul, não deixe de visitar este lugar repleto de história.

