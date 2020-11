Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

"Olhares do Mediterrâneo" para miúdos (e graúdos) no FILMIN

30 nov. | cinema | 6-12

A 7.ª edição de Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival regressa, até 10 de dezembro, com dezenas de filmes que demonstram a vitalidade atual da mulher na criação cinematográfica. As sessões presenciais no São Jorge, em Lisboa, foram canceladas, mas o festival continua a presentear o seu público com vários conteúdos online.

Teatro virtual para aproveitar em família

1 dez. | espetáculos online | M/0

Na plataforma Espetáculos Online terá a possibilidade de assistir com os mais pequenos a espetáculos infantis como: “A Conferência dos Pássaros”, “A Casa bem-Assombrada”, “A História de Romeu e Julieta”, “Chapeuzinho Vermelho e o Valor de um Sorriso”, “Pinocchio em as Aventuras de Lasanha e Ravioli”, “Leonardo, o Pequeno Génio da Vinci”, entre outros. Explore e divirta-se em família!

Manoel de Oliveira Fotógrafo na Fundação de Serralves

2 dez.: 10h-18h | exposição | M/0

As mais de 100 fotografias que se apresentam nesta exposição são, sem dúvida, uma das grandes surpresas que o arquivo pessoal do realizador, integralmente depositado em Serralves, reservava. Produzidas entre o final dos anos 1930 e meados dos anos 1950, estas imagens, guardadas durante várias décadas e na sua maioria inéditas, revelam não só uma faceta desconhecida de Oliveira – a sua atividade enquanto fotógrafo –, como abrem igualmente novas perspetivas sobre a evolução da sua obra cinematográfica.

Companhia Nacional de Bailado apresenta "Primeira Vez"

3 dez.: 19.30h | bailado | M/6

Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal coreografam pela “Primeira Vez” para a Companhia Nacional de Bailado num programa onde o coletivo é impulso para explorar a resiliência e a memória dos corpos que dançam. Dois bailados a não perder, de 2 a 18 de dezembro no Teatro Camões, em Lisboa, e no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, nos dias 29 e 30.

"Impressive Monet & Brilliant Klimt" brilham no Reservatório da Mãe d’ Água

4 dez. | exposição multimédia | M/0

A pintura ganha vida com Monet e Klimt em exposição - uma experiência imersiva que convida todos a mergulhar no universo de um dos impulsionadores do impressionismo que mostra o que está para além da moldura. Disponível até 28 de fevereiro, no Reservatório da Mãe d’ Água das Amoreiras.

"Brilhantina a Estrela de Natal" no palco do Teatro Bocage

5 dez.: 11h | teatro | M/3

Esta história começa com uma estrelinha assim: Brilhantina! Noite após noite, Brilhantina ficava muito quietinha e concentrada no seu lugar e tentava brilhar, mas nada acontecia, nem um brilho se via. As suas irmãs, Angelina e Diamantina, gozavam com ela, mas Brilhantina era muito decidida e não desistia. Será que vai voltar a brilhar? Como?

Casa da Música acolhe "Grilis em Paris"

6 dez.: 10.30h | oficina musical | 0-18m

A trupe de grilos cantantes continua a acompanhar os mais pequenos, agora numa aventura em Paris. Participe nesta aventura na Casa da Música, no Porto.