Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos sugestões

Serralves em Luz

Exposição | 16 ago.: 21h-00h | Porto | M/0

Esta exposição transforma, pela primeira vez, todo Parque de Serralves numa impactante mostra de luz, que convida a passeios noturnos deste magnífico espaço através de uma experiência surpreendente. Esta grande mostra ao ar livre apresenta uma enorme dinâmica de luz e cor, criando uma atmosfera mágica.

créditos: HCasinhas

Ciência em família

Oficina | 17 ago.: 15h | Vila Nova de Gaia | M/0

A Escola Ciência Viva, localizada no Parque Biológico de Gaia, proporciona momentos de partilha de conhecimento e experiências. Durante o mês de agosto, recebe as famílias com diversas atividades durante a semana. A cada dia o tema é diferente. O programa conta com alimentação de Gamos, Cabras-Anãs e nos galinheiros e ateliês de Educação Ambiental.

Uma cidade de areia

Parque Temático | 18 ago.: 10h-19h | Lagoa | M/0

A Sand City, em Lagoa, é atualmente o Maior Festival de Esculturas em Areia do Mundo. Ocupa uma área de seis hectares e é construída por mais de 60 artistas provenientes dos vários continentes que vêm esculpir cerca de 50 mil toneladas de areia para aquele que é o maior festival de esculturas em areia do mundo.

Trotinetar Portugal

Passeio | 19 ago. | Todo o País | M/0

A iniciativa “Trotinetar Portugal” está de volta! Através de circuitos imersivos de trotinete elétrica explore seis cidades portuguesas: Covilhã, Évora, Chaves, Setúbal, Malveira e Valongo, sobre duas rodas. Nesta 2.ª edição, seis bloggers de viagens foram desafiados a criar as suas próprias rotas em diferentes cidades, acompanhados de uma câmara 360 para documentar todos o seu percurso e aventuras. Estes vídeos são publicados no site do projeto, onde todos os portugueses vão poder ter acesso a cada uma das rotas.

Passeios pelo Tejo a ver golfinhos

Passeio de Barco | 20 ago.: 9.30h | Lisboa | M/6

Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem. O Oceanário de Lisboa e a Terra Incógnita associaram-se para proporcionar uma experiência surpreendente, que dará a conhecer a riqueza da foz do rio Tejo, acompanhado por um biólogo marinho, que não deixará escapar nenhuma curiosidade. Neste passeio, além da oportunidade única de ver golfinhos de perto, poderá ainda observar uma enorme biodiversidade, como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e por vezes até tubarões.

